2024年定期存單CD利率還會上漲嗎？

(綜合報道)2023年對許多藉款人來說是極具挑戰性的一年，但對儲戶來說卻是一個非常有回報的一年。不斷上升的利率導致了從抵押貸款到信用卡等各種借款成本飆升，但也帶來了傳統儲蓄工具的實質回報。

在2020年和2021年，定期存單CD（Certificate of Deposit）和高收益儲蓄帳戶的年利率約為1%或更低。然而，到了2023年，提供年利率5.5%的存單業務的銀行則比比皆是。隨著通貨膨脹降溫，我們不禁要問，CD利率是否會在2024年進一步上漲？哥倫比亞廣播公司CBS的一份報道，試著給出答案。

據報道，CD存單利率在2024年上漲的可能性不大，而且實際上更多專家預計利率將下降。然而，最終是升還是降，將在很大程度上取決於以下因素：

第一，通貨膨脹。儘管通貨膨脹從2022年6月的歷史最高水準下降了不少，但距離聯準會2%的目標還有一些距離（截至十月的報告顯示為3.2%）。因此，在通貨膨脹達到聯準會期望水準之前，預計基準利率範圍將保持較高。只要基準利率維持在高水準，CD存單利率就可能維持在高水準。

第二，國債收益變動。如果國債殖利率上升，銀行在CD存單上提供的年利率也可能上升。同時，如果2024年公債殖利率下降，存款利率也隨之下降。

第三，銀行對存款的需求。一些銀行，特別是新興的網路銀行，可能需要迅速累積資本。透過提供有吸引力的年利率，這些銀行將會吸引更多的儲戶。

正如過去幾年所展示的那樣，對經濟進行預測是十分困難的。沒有人能夠預見2020年的大流行及其導致的最終經濟後果。專家指出，無論如何，目前的CD存單利率都處於歷史較高水平，值得儲蓄投資。