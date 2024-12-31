2024俄勒岡關鍵詞：大規模裁員 勞動力市場仍持續增長

(本報綜述)2024年，俄勒岡州多家主要雇主進行了大規模裁員，這與疫情後勞動力短缺的情況形成鮮明對比。雖然裁員數量龐大，但俄勒岡州在過去一年中新增了超20,000個就業崗位，失業率始終維持在4.0%左右。經濟學家預計，隨著醫療保健行業的快速擴張，俄勒岡州的勞動力市場將繼續增長。

英特爾是俄勒岡州最大的雇主，今年10月裁減了1,300名員工。由於核心產品銷量下降和戰略不明，該公司陷入財務困境。儘管前CEO帕特·基辛格大力推進高達1,000億美元的工廠和研究投資計劃，他於本月被董事會解職，英特爾當前由臨時管理層接管，並暗示未來可能會考慮拆分公司。這一舉措若成真，將對俄勒岡州經濟產生深遠影響。

耐克今年4月裁減了740名員工，並更換了CEO。新任CEO埃利奧特·希爾希望通過回歸運動根基、專注普通消費者，恢復公司在體育創新領域的聲譽。然而，耐克面臨來自新興品牌如Hoka和On的競爭挑戰。

俄勒岡健康與科學大學（OHSU）因預算赤字在8月裁員439人，並計劃與Legacy Health合併。然而，合併進程緩慢，內部管理問題引發更多關注。本月，OHSU著名研究人員布萊恩·德魯克辭去了Knight癌症研究中心負責人的職務，並批評醫院領導層偏離了核心使命。

Dennis Uniform是一家104年歷史的校服供應商在10月關閉，裁減了111個崗位。

富國銀行宣布在希爾斯伯勒和塞勒姆裁員超過700人，裁員將於2025年完成，但銀行分行不受影響。

儘管一些大公司裁員，但醫療保健和政府部門的招聘勢頭強勁，推動了俄勒岡州的就業增長。州政府預測，未來十年，俄勒岡州的勞動力將增長約8%，其中醫療保健和建築行業將是主要推動力。隨著疫情後人口流動的恢復，新移民將填補部分就業空缺。

俄勒岡州經濟前景雖然面臨挑戰，但新建房屋項目和人口增長的跡象為未來的發展帶來希望。