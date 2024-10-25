2024俄勒岡州與波特蘭市選票提案大解析 選票現場翻譯活動誠邀您來參加

(2024-10-24 本報訊)2024年大選日即將到來，選民們將面對多項重要提案，這些提案將直接影響俄勒岡州及波特蘭市的未來。為了幫助大家更好地理解這些提案的內容及其可能帶來的影響，我們整理了以下提案簡介，供選民參考，幫助大家做出明智的選擇。

俄勒岡州選票提案

115號提案 － 州立法機構可以彈劾州長和其他官員

贊成：修正俄勒岡州憲法，允許立法機構在州行政官員有不當行為、職務腐敗、故意失職或任何重大犯罪的情況下彈劾並罷免他們。

反對：保留現行的罷免程序，並/或依賴官員自願辭職。

贊成的理由：目前，處理彈劾罪行的唯一方法是通過官員自願辭職或罷免程序，而罷免程序要求官員必須已任職至少6個月。

反對的理由：提案是不必要的，現有的罷免程序足以保護公民免受民選官員的不當行為或犯罪行為影響。

提案背景：俄勒岡州是全國唯一不允許立法機構彈劾州長的州。

116號提案 – 成立州薪酬委員會

贊成：成立獨立的公職人員薪酬委員會，該委員會將有權制定州長、財政部長、總檢察長等多名官員的薪酬，且規定直系親屬不得在委員會內任職。

反對：不設立委員會。

贊成的理由：俄勒岡州需要獨立於政治壓力的薪資決策機構，將薪酬決策權從利益相關者手中移除。

財政影響：提案通過後，委員會的運作將由立法機構資助。

背景註釋：上一个公職人員薪酬委員會自2008年起停止資助，最終於2017年取消。2023年立法會議提出重建該委員會。

117號提案 – 州排序選擇投票

贊成：在州和聯邦選舉中實行排序選擇投票，但不包括州參議員及州眾議員選舉。

反對：保留現行的簡單多數票勝出制度。

財務影響：最初成本較高，估計啟動費用超過800萬美元，之後每次選舉將增加180萬美元印刷及物流費用，另需40萬美元軟體維護費用。

贊成的理由：排序選擇投票能提供更公平的代表性，減少負面競選活動，並節省決選時間及成本。

反對的理由：提案不涵蓋俄勒岡州立法機構選舉，未能體現其全面性。

118號提案 – 俄勒岡州退稅計劃

贊成：對年銷售額超過2500萬美元的大型企業徵收3%的最低銷售稅，並將其分配給合格的公民。

反對：保留現行最低銷售稅，對銷售額超過1億美元的企業徵稅。

財政影響：預計每位合格公民平均可獲得1600美元的退稅。

贊成的理由：提案僅針對大型企業，有助於減少貧困並支持全民基本收入。

反對的理由：針對銷售額而非利潤徵稅，可能導致企業提價，增加物價負擔。

119號提案 – 大麻產業工會規則

贊成：要求持有大麻許可證的企業簽署勞工和平協議，保障工人集體談判權。

反對：不要求簽署勞工和平協議。

財政影響：無

贊成的理由：其他州已有類似規定，提案將保障俄勒岡州大麻工人的合法權益。

反對的理由：勞工和平協議過於有利於工會，限制企業傳達關於工會的資訊。

波特蘭選票提案

26-249號提案 – 波特蘭公用事業特許經營權

贊成：修訂章程，刪除過時程序，加速特許經營權審批流程。

反對：保留現行流程，該流程冗長、過時，可能需6個月以上。

財政影響：無

贊成的理由：提升效率，簡化流程。

反對的理由：無

26-250號提案 – 獨立選舉委員會

贊成：設立獨立選舉委員會，監管選舉公共資金及選舉相關計劃。

反對：委員會不納入憲章，市議會可自行修改選舉程序。

財政影響：無

贊成的理由：獨立選舉委員會將減少金錢對政治的影響，並提升選舉公平性。

反對的理由：委員會納入憲章後更改困難，非民選委員權力過大。

26-251號提案 – 更新管理公園、下水道和雨水管理的權力

贊成：更新1966年以來未修訂的管理規章。

反對：不更新管理權力。

財政影響：無

贊成的理由：更新規章以反映當前科技和工程標準。

反對的理由：無人反對此提案。

26-252號提案 – 修訂章程，刪除含糊、過時字眼

贊成：刪除過時及不明確的規定，使法律更具現代性和可讀性。

反對：保留現有措辭。

贊成的理由：修訂後，法律將更加清晰、簡潔，符合現行法律。

反對的理由：有人擔心刪除「街上閒逛」的措辭可能會影響露宿街頭的限制措施。

26-253號提案 – 強制建築物進行保溫節能處理

贊成：允許市政府強制要求1979年9月1日之前建造的建築物進行節能改造，無需全市投票。

反對：維持現行要求，市議會需將改造提案提交全市投票。

財政影響：對城市無直接影響。

贊成的理由：保溫節能有助提升能源效率，已被視為積極的措施。

反對的理由：過去的倡議強調了個人自由與能源需求間的微妙平衡，選民有權決定此類議題。

需要提醒各位選民注意，11月5日是正式的大選日，選票已於10月5日寄出，請務必查收並及時完成投票。此外，為了協助華裔社區選民更好地理解選票內容，波特蘭的華人服務中心將於10月26日下午1:30至4:30舉行選票翻譯活動。現場將有普通話、廣東話及台山話的志願者提供翻譯服務，幫助選民填寫選票。活動由波特蘭同源會主辦，地址是9035 SE Foster Rd., Portland歡迎有需要的選民參加。