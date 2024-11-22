2024中國國際友好城市大會在昆明落幕 俄勒岡州榮獲『對華友好城市優秀夥伴獎』

（本報記者俄廣才報導）為期兩天的「2024中國國際友好城市大會」於11月19日在昆明落下帷幕，共有來自40多個國家60多個省州和120多個城市的地方政府機構或友好組織的代表700餘人出席了連續兩天的會議。

俄勒岡州前眾議員、俄勒岡中國理事會名譽理事 Brian Clem，代表俄勒岡中國理事會出席了本屆友城大會。

本屆國際友城大會主題為「共享共贏、共創未來」。除開幕式和主論壇外，大會分設了「科技創新助力打造智慧城市」、「城市綠色發展惠及民生福祉」、「守護傳承城市歷史文化根脈」、「交通互聯構建城市命運共同體」四個平行論壇，發布了呼籲各國友好城市和地方政府進一步加強團結互助、深化交流合作的《昆明倡議》。

閉幕式上，大會向20個中方省、市頒發了「國際友好城市傑出貢獻獎」，向40個外方省、州、市頒發了「對華友好城市優秀夥伴獎」。

中國人民對外友好協會會長、中國國際友好城市聯合會會長楊萬明，雲南省委常委、昆明市委書記劉洪建，雲南省副省長王浩，中國人民對外友好協會副會長鄢東出席閉幕式並向獲獎地方機構代表頒獎。

俄勒岡州前眾議員Brian Clem，代表俄勒岡中國理事會登台領獎。

閉幕式上舉行了簽約儀式，32個中外地方政府及相關機構、企業簽署了涉及友城結好、人才培養、智庫交流、經貿合作、互聯互通等領域的15項合作協議；10座中老（撾）城市簽署了中老鐵路城市聯盟合作備忘錄；本屆大會上還新簽署8對中外城市（省州）結好協議。至此，中國已同世界上147個國家締結了3,054對友好城市（省州）關係。

獲得「國際友好城市傑出貢獻獎」的中方省、市為：北京市、上海市、江蘇省、福建省、山東省、廣東省、廣西壯族自治區、雲南省、陜西省、寧夏回族自治區、呼和浩特市、沈陽市、哈爾濱市、杭州市、福州市、南昌市、武漢市、烏魯木齊市、成都市、昆明市。

美國俄勒岡州，美國愛荷華州，以及澳大利亞、白俄羅斯、德國、印尼、日本、韓國、新西蘭、俄羅斯等多個國家的40個省、州、市獲得了「對華友好城市優秀夥伴獎」。

福建省人民政府外事辦公室主任、福建省人民對外友好協會會長黎林第一時間向俄勒岡中國理事會發來賀信，表示祝賀。

黎林會長在賀信中寫到，俄勒岡州是福建省在美首個友好州，福建與俄勒岡雖遠隔重洋，但友城關係將我們緊緊相連。自1984年結好以來，兩省州高層保持密切聯系，兩地人民常來常往，建立了深厚的友誼。雙方在經貿、教育、農林、環保、氣變、抗疫、人文等領域交流成果豐碩。此次獲獎，是對我們雙方40年友好交往與務實合作的充分肯定，也激勵著我們繼續互尊互敬、互學互鑒、互促互進。

黎林說：「福建願秉持開放共享、合作共贏的理念，與俄勒岡州攜手並進，持續深化人文交流，拓展各領域互利合作，把友誼之橋、合作之橋築得更牢、拓得更寬，在新起點上續寫兩省州友好交往的新華章。」

俄勒岡中國理事會執行主席藍進表示，時值俄勒岡中國理事會慶祝成立二十週年，獲得2024中國國際友好城市大會頒發「對華友好城市優秀夥伴獎」備感榮幸。

藍進指出，20多年來，俄勒岡中國理事會的全體理事，團結協作，無私奉獻，為增進中美人民之間的相互理解，促進民間交往，作出了大量卓有成效的工作。

「對華友好城市優秀夥伴獎」在全美的50個州中只有俄勒岡州和愛荷華州獲得此榮，凸顯俄勒岡中國理事會的奉獻與前瞻精神，及理事會與中國合作夥伴們的團隊精神。相信俄勒岡中國理事會繼續努力，滾石上山，為中美友誼和世界和平做出新貢獻。（圖片由俄勒岡中國理事會提供）