2023國際書畫大獎展東京開幕 俄勒岡中國藝術家協會與日本國際藝術研究院締結友好會院關係

（本報記者俄廣才報導）由日本國際藝術研究院主辦，美國俄勒岡中國藝術家協會、日中國際繪畫協會、新國際藝術論壇、香港藝術協會、中國國際藝術聯盟、北美視覺藝術研究會、中國傳統藝術空間，以及東京丸井藝術株式會社協辦的2023「國際書畫大獎展」開幕典禮，於當地時間5月29日在日本東京都美術館舉行。

俄勒岡中國藝術家協會會長李鐵、副會長陳文仕應邀出席了開幕式。

本次展覽是「國際書畫大獎展」舉辦以來的第16屆，展出了來自中國、日本、美國、加拿大、法國、新西蘭、澳大利亞等多個國家和地區藝術家們的不同形式的書畫作品共318幅。

俄勒岡中國藝術家協會多位藝術家應邀參展。其中李鐵作品《空谷飛瀑》獲得本屆大獎展銀獎；陳文仕作品《紫色野花》獲日本國際藝術研究院獎；湯桂芳作品《山茶花》獲日中藝術獎；趙漢興作品《春水暖》獲國際書畫獎；汪文《牡丹綻放圖》獲優秀獎；劉偉力書法作品《大道素心》獲得佳作獎。

湯桂芳、趙漢興應邀加入日本國際藝術研究院，成為該研究院新會員。

為促進俄勒岡與日本國際間藝術領域的友好關係，特別是國際書畫作品展等藝術形式活動中的合作，美國俄勒岡州中國藝術家協會

日本國際藝術研究院正式締結友好會院關係，李鐵會長與王凱院長展會期間共同簽署了友好會院協議書。

李鐵會長在開幕典禮上的講話中表示，感謝本屆國際藝術大獎展組委會所做的一切努力，使我們有機會在這樣一個高質量的藝術空間裡展示和欣賞來自世界各國的優秀美術作品。

李鐵說：「在當今日益多元化的世界中，文化藝術起著越來越重要的橋梁和紐帶作用，希望通過所有藝術家們的努力，通過作品增強對不同地域文化歷史的了解和認知，推動相互間交流切磋，消除隔閡和誤解，促進我們的世界和平共處，尋求共同的發展與進步。」

日本國際藝術研究院院長王凱在接受電話采訪時表示，舉辦國際書畫大獎展的宗旨是通過藝術家們的共同參與，組成超越國際的藝術交流圈，促進文化藝術的普及與振興。

日本國際藝術研究院與俄勒岡中國藝術家協會締結友好院會關係，就是為了進一步增進了解、加強交流、密切關係。

王凱院長說：「本屆大獎展得到了日本外務省、文化廳、東京都、中國駐日大使館、日中友好協會、日中協會等機構的大力支持。我們感謝並珍惜所有參展藝術家的辛勤付出和相關機構的熱情關注，是大家共同的努力，促成了本屆藝術盛會的順利召開。」（本專題圖片由陳文仕先生提供）