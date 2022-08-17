2017年-2022年6月買過Enfamil奶粉都可領錢

（綜合報導）如果你在過去差不多五年時間裡曾購買過 Enfamil 美贊臣的嬰兒配方奶粉，那麼你就可以獲得賠償。

Mead Johnson & Co., LLC 美贊臣公司目前正面臨一場集體訴訟，該訴訟聲稱某些 Enfamil 品牌的配方產品使用了欺騙性的包裝和標籤，奶粉的實際衝調量與包裝上不符。Enfamil 的製造商美贊臣否認這些指控，並聲稱其標籤和營銷是真實的，但為避免進一步訴訟和對其業務的分散，美贊臣決定以 8,400,000 美元進行和解。

和解中包含的 Enfamil 產品包括 Enfamil Gentlease、Enfamil Enspire Gentlease、Enfamil Neuropro Gentlease 和 Enfamil NeuroPro Sensitive 等。在 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 23 日期間，在美國購買任何這些產品供個人使用的消費者都可獲得賠償。

賠償細則

1. 持有購買證明的消費者每罐可獲賠 3 美元，每戶最多可獲賠 45 美元。沒有購買證明的消費者每罐可獲賠 3 美元，每戶最多可獲賠 15 美元。消費者不能同時在這兩個類別下索賠。

2. 索賠必須在中部時間 2022 年 10 月 31 日晚上 11:59 （西部時間 9:59PM）之前提交。

3. 按此可前往網站進行申請。

首先需填寫個人訊息進行註冊，之後會收到郵件，其中有索賠鏈接及 Class Member ID。

之後請前往索賠鏈接，使用 Class Member ID 進行註冊，再輸入個人訊息、購買訊息和收款方式（可選 PayPal、Venmo、直接轉帳等）即可。