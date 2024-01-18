本地亞裔投資商2000萬買下前82街Walmart

改建為鴻發超市最新大型綜合超市中心

（本報綜述）位於東南82街EastportPlaza的Walmart（沃爾瑪），自去年關店後，其發展一直深為本地商界所關注。日前傳來消息，一個由本地幾位越裔商人組成的投資公司，以2000萬元買下該物業，準備開設鴻發超市最新的大型綜合超市中心。

新的投資者來自本地的兩位越裔人士，其中包括擁有三家鴻發超市的Brandon 黃先生以及一名姓阮的醫生。二人是老朋友，有著相同的理念，要改善自己社區在此地的生活。在2012年他們買下82街的Safeway 超市，改為鴻發超市；在Tigard市也有同樣的投資。他們希望今次的投資能為本地社區創造200到300個職位。

這家Walmart的舊址，佔地12萬平方呎，這將成為鴻發超市最大的一家，他們會將三萬多呎出租與不同形式的商戶，令到新一家的鴻發超市變身成為一個綜合性的大型超市。

Brandon希望最快能在今年六月開業，但保守的估計還是要等到2025年。他表示，Walmart留下了不少店舖需要的傢俱和設備，目前最大的問題是如何將貨架擺滿貨品，以及聘請人手。他說，單是雜貨超市部分，已需要最少100名員工，以目前的勞工市場，要請這麼多員工實在不容易。

Brandon 表示，當這家大型超市中心開業後，這將會是本地最好的一家超市。