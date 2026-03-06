15歲學生連續發出校園槍擊威脅被逮捕

（本報綜述）波特蘭東區大衛道格拉斯高中（David Douglas ）從2025年12月初起，接連收到約12起電話威脅，內容涉及可能的校園槍擊及對師生造成傷害。經過警方與校方長達數週的聯合調查，於2026年3月3日（週二）逮捕一名15歲在校男學生，該生目前已被送往少年拘留中心。

據波特蘭警方表示，這名未成年嫌犯從去年12月第二週開始，持續兩個多月以電話方式威脅學校。最早一次威脅發生在12月10日下午放學後，有人打電話給學校，模糊提到隔天可能發生槍擊。校方當時評估資訊不足以構成「可信威脅」，但仍通報警方介入。

隔天（12月11日）上午近9點，學校再次接到類似電話，立即啟動約30分鐘的「封鎖式」安全措施：教室門上鎖、學生不得離開、外門窗全部封閉。之後幾天內，又陸續接到兩通類似電話。警方後續判定所有威脅均不具實際危險，社區無已知威脅。

學校在12月15日發給家長的信中透露，嫌犯疑似使用變聲器偽裝聲音，並採用難以追蹤的通話方式，有些電話來自同一號碼，有些則不同。這些反覆威脅雖未造成實質傷害，卻多次中斷正常教學，讓師生、家長陷入極大恐懼與焦慮。

經過波特蘭警察局與校園資源警官的偵查，鎖定這名15歲學生為嫌疑人。3月3日，警方順利逮捕嫌犯，過程平和無意外。嫌犯面臨多項指控，包括一級擾亂秩序、電話騷擾、脅迫及騷擾等罪名。

這起事件雖然所有威脅最終均未實現，但長達兩個月的假威脅已嚴重影響校園學習氛圍與心理健康，再次敲響校園安全警鐘。波特蘭警方呼籲，若民眾發現任何可疑威脅，請立即通報，勿掉以輕心。