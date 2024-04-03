14處俄勒岡房產非法種植大麻被沒收 華人老闆被判監禁

(本報綜述)近日多家媒體報道，分公司在俄勒岡多地的14處總價值達570萬美元的房產被聯邦政府沒收。這些房產上的土地被用於種植大麻，並在大麻仍然非法的州銷售和分配。

這非法產業背後的老闆，是53歲男子Fayao Paul Rong，從官方公佈的男子姓名來看，疑似為華人。該男子已於2023年7月中旬承認參與製造大麻，在波特蘭聯邦法院被判處兩年半監禁。

聯邦檢察官表示，Fayao Paul Rong住在德州休士頓，是一販毒組織的領導者，俄勒岡州克拉索普縣（Clatsop）、哥倫比亞縣（Columbia）、林恩縣（Linn）、馬里恩縣（Marion ）、波爾克縣（Polk）和亞姆希爾縣（Polk）等地經營大麻種植房。法庭文件顯示，Fayao Paul Rong使用不同身分購買了俄勒岡州的多處住宅，並與組織中的其他人一起種植、加工和準備大麻以進行運輸。從2020年8月開始的12個月內，該華男領導的組織在黑市上販賣了超過1,320萬美元的大麻。

2021年9月初，美國緝毒管理局與俄勒岡州警察合作，執行了25個俄勒岡州涉案住宅和該華男位於休士頓的住宅的搜索令。在此期間，調查人員沒收了近33,000株大麻植物，1800磅包裝好的大麻，23支槍支，9輛車，2萬美元的匯票和超過591,000美元的現金。

這些沒收財產將被存入美國司法部資產沒收基金，並用於支持犯罪受害者和各種其他執法。