12小時內連發兩起火警 冬季取暖注意防火

（本報綜述）希爾斯伯勒（Hillsboro）消防人員表示，當地在短短12小時內接連處理兩起疑似與壁爐或木柴爐有關的火警事件，所幸火勢均被及時控制，未造成人員傷亡。消防單位藉此提醒民眾，冬季使用爐火取暖時，務必加強防火措施並定期檢查相關設備。

據Hillsboro消防局表示，消防人員於週六晚間趕赴希爾斯伯勒西南Bailey街700號路段附近的一處住宅，處理一起發生在閣樓的火災。消防人員指出，起火位置靠近木柴爐的煙管，經迅速撲救後，火勢在擴散至住宅其他區域前即被控制，現場無人受傷。

不過，消防人員在檢查時發現，該住宅內並未設置可正常運作的火災警報器。消防局表示，這起火警的確切起因仍在調查中，但已是當天第二起與壁爐或木柴爐相關的火災。

消防單位再次呼籲，住家每一層樓都應安裝並定期測試煙霧警報器，同時與家人事先演練逃生路線，以在緊急狀況發生時爭取寶貴的逃生時間。清理壁爐灰燼時，應將灰燼放置於室外的金屬容器中，並與住宅保持至少10英尺的距離，以避免餘燼復燃。

此外，消防人員也提供幾項簡要的爐火防火建議，包括定期清潔與檢查煙囪，避免積聚可燃物；使用木柴爐或壁爐時，周圍至少保持三英尺的淨空空間，不要堆放家具、紙箱或裝飾物；睡前務必確認爐火已完全熄滅，並切勿在無人看管的情況下長時間燃燒爐火，以降低火災發生的風險。