天黑后别乱闯！俄勒冈有10条“恐怖公路” 波特兰就占3条

（本报综述）白天看起来只是普通公路，到了夜晚却像换了一个世界。近日有旅游网站整理出俄勒冈10条最具“闹鬼传说”的道路，其中波特兰周边就有多条上榜。

这些故事大多来自当地居民和夜间驾驶者的口述，并没有得到科学证实。不过，部分道路本身照明不足、弯道密集、浓雾频繁，偶有怪事传出，晚上经过更是让人心里发毛。

1. 波特兰 Terwilliger Boulevard

Terwilliger Boulevard穿过波特兰West Hills，两侧都是高大的道格拉斯冷杉。太阳落山后，茂密树冠几乎挡住所有月光，一些路段会陷入接近全黑的状态。

当地流传多年的说法是，夜间有人曾在路边看到一名穿白衣的女子。但当车辆靠近、车灯直接照向她时，人影却突然消失。这条路弯道多，过去也发生过多起严重交通事故，因此有人认为，道路似乎“留下了某种无法解释的气息”。白天常在这里骑车或跑步的人，也有人表示，经过树林时会莫名感觉被盯着。到了晚上，这种压迫感会更加明显。

无论传说真假，Terwilliger夜间视线差、急弯多，本身就不适合高速驾驶。

2. Sauvie Island Road

Sauvie Island位于波特兰西北方向，只通过一座桥与外界相连。白天这里是农场、湿地和采摘园，到了夜晚，却因为过于安静和偏僻而显得格外诡异。岛上的雾常常贴着地面出现。

有司机表示，浓雾最严重时，甚至无法分清柏油路和旁边农田的边界。当地没有特别统一的“鬼故事”，但有人声称曾在湿地上看到漂浮的不明亮光，也有人说，车辆曾在岛屿北端毫无征兆地熄火。还有居民认为，夜晚岛上的声音传播方式很奇怪，远处一点动静都会被放大，让人分不清声音究竟来自哪里。

3. Old Germantown Road

Old Germantown Road位于Tualatin Mountains，距离市区并不远，但一开进去，就像进入了一片与城市隔绝的森林。道路狭窄、部分路段坡度很大，两侧老树形成近乎封闭的树冠。即使白天经过，也会觉得道路阴暗压抑；到了晚上，这种感觉会成倍增加。

附近Forest Park的徒步者曾声称，在周围没有其他人的情况下，听到路上传来脚步声。还有人说，在某个弯道附近，曾听见很轻的女性哭声，却始终找不到声音来源。当地还流传，靠近山顶的一处临时停车区“最不对劲”。一些夜间经过的人表示，停在那里时会突然感到寒冷，或者产生强烈的被注视感。

4. 18号公路：McMinnville至Lincoln City

18号公路连接McMinnville和Lincoln City，是从Willamette Valley前往俄勒冈海岸的重要路线。白天这是一条常见的旅游和通勤公路，但进入Coast Range后，道路两侧森林越来越密，弯道也接连不断。许多经常走这条路的司机表示，晚上9点以后，这段路会让人产生一种难以解释的不安。

由于这里过去发生过多起致命车祸，有居民相信，某些路段可能残留着事故带来的“能量”。在靠近Nestucca River一带，有司机声称曾看到有人站在路肩旁，但减速靠近后，人影却突然消失。也有人说，夜间独自开车时，总感觉后面有车跟着，但看后视镜时，道路上却空无一人。

5. 火山湖国家公园 Rim Drive

火山湖国家公园的Rim Drive白天景色壮观，但太阳落山后，整条道路的气氛会完全改变。这条公路沿着火山口边缘延伸，部分路段一侧就是陡峭落差，护栏也并非处处都有。由于海拔较高，夜间气温下降很快，而且经常连续数英里看不到其他车辆。

克拉马斯原住民长期将火山湖视为具有强大精神力量的神圣地点。部分游客和露营者表示，在湖边过夜时会做异常清晰、令人不安的梦，也有人会产生一种“这里不欢迎人类久留”的感觉。当夜色完全覆盖湖面时，巨大的湖泊会变成一片几乎看不到边界的黑色空间。有人形容，独自驾车经过时，会感到强烈的压迫和渺小感。

公园夏季开放期间，部分路段理论上可以夜间驾驶，但现实中，陡坡、低温、野生动物和极度黑暗，都让这条路不适合疲劳或缺乏经验的司机。

其他5条上榜道路

名单还包括Corvallis附近的Bald Hill Road、Josephine County的Wolf Creek Road、Astoria附近的Youngs River Road、Mount Hood地区的Barlow Road，以及Tillamook County的Ramsey Canyon Road。

其中，Barlow Road曾是俄勒冈小径的重要历史路段，长期流传有人听到林间传来人声，或看到身穿拓荒时代服装的人影；Youngs River Road则因河面浓雾和水边神秘人影而闻名。

这些传闻未必可信，但俄勒冈不少山路和林间道路到了晚上，确实存在照明不足、手机信号不稳、浓雾和野生动物出没等问题。真正需要警惕的，往往不一定是“鬼”，而是黑暗中突然出现的急弯和危险。

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