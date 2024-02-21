“龍騰四海 歡樂春節”活動在蘭蘇園舉行

本地政要及玫瑰使團出席開幕典禮

（本報記者俄廣才攝影報導）做為中國文化和旅遊部“歡樂春節”品牌活動的“龍騰四海 歡樂春節中國新年畫美國巡展”，於2月16日在波特蘭蘭蘇園拉開序幕。

俄勒岡州參議員邁克爾 德蒙布羅，麥魯瑪縣議員雪倫 麥倫等本地政要；蘇州廣播電視總台融媒新聞中心採製部責編陳軍，蘇州中國工藝美術大師、國家級非遺傳承人鄒英姿，江蘇省工藝美術大師、非遺傳承人周海雲，鄒英姿刺繡藝術有限公司執行董事郭子舟等蘇州代表團成員；俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪；蘭蘇園園長伊麗莎白 奈、副園長白旭東以及各界嘉賓出席了開幕典禮，波特蘭玫瑰使團以傳統禮儀迎接了來自蘇州的朋友們。

左三起：蘇州廣播電視總台陳軍、江蘇省工藝美術大師周海雲、縣議員麥倫、參議員德蒙布羅、鄒英姿刺繡藝術有限公司執行董事郭子舟、中國工藝美術大師鄒英姿等在開幕儀式上與波特蘭玫瑰使團合影

參議員邁克爾 德蒙布羅對蘇州代表團一行的來訪表示熱情歡迎。他指出，俄勒岡非常感謝蘇州為我們建造了蘭蘇園，對於我們來說它就像是無價的珍寶。“現在是時候把它提升到一個新的水準，就是作為我們之間新層次、新關係的開始，在這裡與其他的藝術家們進行永久性地交流，”德蒙布羅說。

參議員邁克爾 德蒙布羅在開幕式上致歡迎詞。中國工藝美術大師鄒英姿（中）江蘇省工藝美術大師周海雲（右）

縣議員雪倫 麥倫說：“我很喜歡把蘭蘇園象征為我們之間友誼的橋梁，未來我們兩地的聯繫將會越來越密切。”

新春佳節期間的蘭蘇園內裝扮一新，一串串大紅燈籠懸掛於樓閣與庭廊，一件件標新立異的彩燈座落於庭院之內，寓意龍鳳呈祥的大型彩燈浮於湖面，金色的倒影隨波蕩漾，引得數百名遊客夜幕下駐足觀賞，感受中國傳統春節文化。

蘭蘇園內張燈結綵，寓意龍鳳呈祥的大型彩燈浮於湖面，金色倒影隨波蕩漾

李氏青年龍獅團精彩的燈光舞龍秀，以及學生們的舞蹈表演為本次活動增添了歡快熱烈的節日氣氛。

李氏青年龍獅團精彩的燈光舞龍秀

中國工藝美術大師鄒英姿，江蘇省工藝美術大師周海雲，兩位藝術家的現場蘇繡表演以及郭子舟年畫展示，讓民眾了解到蘇州的非遺之美，與遊客們的親密互動體驗更加烘托出喜慶祥和的春節氛圍。

中國工藝美術大師鄒英姿為遊客們展示蘇州刺繡藝術

江蘇省工藝美術大師周海雲蘇繡表演

開幕式結束，俄勒岡中國理事會在本地知名東北風味酒家京華樓舉行晚宴，歡迎蘇州代表團一行的來訪。

“龍騰四海 歡樂春節”活動在蘭蘇園舉辦，是落實中外文化交流中心與波特蘭蘭蘇園合作諒解備忘錄的具體實踐。

2023年10月，俄勒岡中國理事會友好訪華團一行訪問了中國文化和旅遊部，促成了中國文旅部中外文化交流中心與蘭蘇園共同簽署《合作諒解備忘錄》，以及分別在蘇州與網師園簽署了《深化姊妹園交流與合作諒解備忘錄》。備忘錄顯示，雙方將在諸如傳統戲劇、歌舞雜技、民風民俗、傳統藝術等二十三個中國文化項目方面進行合作。

此次展覽由中外文化交流中心與蘭蘇園，聯合中國美術家協會主辦，天津市文化和旅遊局、蘇州市文化廣電和旅遊局、蘇州廣播電視總台、蘇州市非物質文化遺產保護管理辦公室、北京大學文化傳承與創新研究院共同協辦。共展出約四十幅蘇州桃花塢木版年畫和蘇繡作品，以及二十余件年畫、蘇繡的延伸文創產品。圍繞生肖拜年、吉祥如意、和諧自然、迷人鄉韻等主題，向遊客們展示了中國刺繡、年畫藝術傳承千年的魅力和當代的創新活力。

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0633— 金龍狂舞、鳳凰展翅，龍鳳呈祥的畫面洋溢著歡樂喜慶的節日氣氛

0652— 身著漢服的學生們表演彩龍飛舞