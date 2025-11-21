麥魯瑪縣預估赤字1,050萬 　官員:壓力山大

（本報綜述）在今年度已做出多項「痛苦取捨」後，麥魯瑪縣明年預算壓力再度浮現。根據縣預算辦公室最新預測，2027財年將出現約1,050萬美元的財政缺口，主因為可用收入約7.89億美元，卻面臨約7.996億美元的支出需求。

縣預算辦公室經濟學家倫弗羅向縣議會表示，房產評價下降、企業所得稅減少，加上生活成本調整（COLA）從原先預估的2.75%提高至3.3%，都是造成預算壓力的關鍵因素。

經濟學家倫弗羅指出，波特蘭都會區近年表現明顯落後全美其他主要城市，是全美僅有的五個持續流失工作機會的大都會區之一，而其中的下滑「主要由麥魯瑪縣所帶動」。

他並引用城市土地研究所最新報告指出，波特蘭在全美81個主要房地產市場中，排名第80，僅高於康乃狄克州哈特福（Hartford）。

縣議員布林—愛德華茲直言：「我們必須非常、非常擔心這些數據，因為這不是一個可以輕易脫身的情況。」她認為麥魯瑪縣在房價、就業尤其是家庭薪資工作方面，均落後於附近的華盛頓州溫哥華（Vancouver）等地。

展望未來，預算辦公室預估明年將有2,540萬美元的一次性資金可用，目前已有一半被預留作為指定用途，其餘部分尚未決定如何分配。

在被問到「如何彌補預算缺口」時，布林—愛德華茲表示，應從強化經濟做起：「我們需要支持小型企業，吸引他們來到這裡並留住他們。沒有強勁的經濟，我們將無法提供核心公共服務。」

本年度預算中的多項一次性撥款，包括汽車竊盜專案小組、緊急租金補貼及替代型庇護所等服務。倫弗羅提醒，隨著明年資金減少，部分服務恐將面臨被迫縮減或取消的情況。