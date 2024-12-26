麥魯瑪縣流民死亡人數創新高 芬太尼為主要致命因素

(本報綜述)2023年，麥魯瑪縣（Multnomah County）共有456名無家可歸者死亡，這是自2011年該縣開始分析數據以來的最高紀錄。與2022年的315人相比，死亡人數激增了100多人。這項數據來自麥魯瑪縣衛生部於24年12月22日發佈的年度報告。

報告指出，2023年因無意過量用藥導致的死亡人數達到282人，比前一年翻了一倍。其中，芬太尼參與了89%的過量死亡事件，而甲基苯丙胺則涉及81%的案例。這反映出鴉片類藥物危機的「第四波」，即刺激劑與芬太尼的混合使用。

芬太尼的泛濫對俄勒岡州政策產生了深遠影響。2024年，該州結束了2020年通過的毒品非刑事化實驗，並重新對少量毒品的使用進行刑事化管理。然而，專家指出，芬太尼在毒品市場的迅速擴散是導致過量用藥死亡人數激增的主要原因。公共衛生部門表示，全面評估新政策的影響仍需時間。

儘管死亡人數仍然驚人，2024年的初步數據顯示，每月確認的過量死亡人數從2023年的平均65人下降至58人，全州範圍內的數據也出現了類似的下降趨勢。

報告還估算了無家可歸者面臨的死亡風險。與普通人口相比，流浪者因所有原因死亡的風險高出8倍，死於交通事故的風險高出58倍，藥物過量高出51倍，因襲擊或自殺致死的風險則高出18倍。平均死亡年齡僅為46歲，遠低於美國平均壽命。

麥魯瑪縣衛生部表示，警示民眾芬太尼的危險、改善成癮治療以及推廣使用逆鴉片藥物納洛酮（Naloxone）來防止過量死亡的努力正在取得進展。然而，流浪人口的健康問題依然是複雜的社會挑戰，需要更多資源與政策支持來解決根本問題。