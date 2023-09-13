麥魯瑪縣法院支持口味煙草和尼古丁禁售令

（綜合報導）2023年9月1日，麥魯瑪縣巡迴法院作出裁決，支持麥魯瑪縣對口味煙草和尼古丁產品的禁售令。

2022年12月15日，麥魯瑪縣委員會一致通過了一項法令，禁止銷售口味煙草和尼古丁產品。對此，俄勒岡電子煙零售協會等組織和個體組成的原告發起訴訟，聲稱禁止銷售口味煙草產品和縣內的煙草零售許可計劃都違法，並且無法有效執行。

法官本傑明·蘇埃德在他的意見書中寫道，現行法律並不阻止縣作為地方衛生當局通過法令來約束口味煙草產品的銷售。“相反，俄勒岡法律明確授權了地方衛生當局指定這一法令。”蘇埃德寫道。

在麥魯瑪縣多年來一直在應對青少年吸煙問題，最終於2022年12月一致批准了一項法令，禁止銷售口味煙草和尼古丁產品。衛生部門指出，研究顯示，年輕人往往通過吸食香煙或電子煙的方式接觸尼古丁產品，並最終成癮。

麥魯瑪縣還通過禁止銷售薄荷味煙草產品來解決長期存在的種族差異問題。加入了薄荷添加劑的煙草產品更容易被新的吸食者所接受，且更難戒除。這導致了黑人、拉丁裔、LGBTQ+等群體承受了更大的死亡和疾病負擔。在全國范圍內，煙草廣告和打折的薄荷味煙草產品在黑人居住比例較高的社區更為常見。這是美國非裔人群更有可能死於與煙草相關的疾病的原因之一，相比之下，白人則更少受到影響。

該銷售禁令將於2024年1月生效。