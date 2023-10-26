麥魯瑪縣提議提高餐館衛生檢查費

(本報綜述)麥魯瑪縣提議向餐館業主征收更高的衛生檢查費用，引發本地業主關切。

根據提議，衛生檢查費將在2024財政年度增加6%。衛生部門對餐館類別和費用增加進行了細分，根據企業的規模不同，餐廳業主每年可能支付的費用將增加從15美元到70美元不等。此後的2025-2027財年，則將分別增加8%。以15座及以下的小餐館為例，2024財年的衛生檢查費將增加到775美元，到2027年將增加到976美元。

部分企業主提出反對意見。位于市中心的Cheerful Tortoise和The Cheerful Bullpen酒吧的業主艾米·尼科爾斯表示，她無法再承受成本的增加。酒吧的清洁费用本来就在不断上涨。「我店里的所有彩色玻璃都被打破過。還要不停地要清理塗鴉、人類糞便和尿液」。她坦言：「委員們應該給我們一個喘息的機會，波特蘭也應該讓我們喘口氣。企業主離開波特蘭不僅因為搶盜犯罪，也因為稅收、商業許可和費用的增加。」

縣委員朱莉婭·布里姆·愛德華茲承認：「這是一項相當大的額外成本。」朱莉婭要求委員會考慮其他選項，並鼓勵麥魯瑪縣進一步與可能受到此費用影響的企業主們交流。

衛生部門表示自2020年以來尚未提高這些檢查費用。在提議中，部門表示如果費用通過，預計將收取額外的336,439美元。這筆錢將用於彌補目前的預算不足。