麥魯瑪縣力爭2035年前消除交通死亡

（本報綜述）麥魯瑪縣日前一致通過「東麥魯瑪縣交通安全行動計劃」，正式採納「零死亡願景」（Vision Zero）目標，力爭在2035年前消除所有交通事故死亡與嚴重傷害事件，全面提升行人與駕駛安全。

該計劃由麥魯瑪縣與Metro區域政府合作制定，並聯合格雷舍姆、特勞特代爾、費爾維尤及伍德村等城市，共同針對東麥魯瑪縣道路安全問題提出長期改善方案。

官方數據顯示，2013年至2022年間，東麥魯瑪縣道路共造成104人死亡、473人重傷，平均每年約58人死傷。更令人關注的是，2020年至2022年間，交通事故造成的死亡與重傷人數增加一倍以上，凸顯當地道路安全形勢嚴峻。

縣議員指出，東麥魯瑪縣聚集多條「高傷害走廊」，且部分弱勢社區長期承受較高交通風險。縣府在制定計劃過程中，廣泛蒐集居民意見，發現行人環境不安全、基礎設施老舊、照明不足，以及駕駛分心與激進行為，是民眾最關切的問題。

根據計劃內容，縣府已鎖定10條事故風險最高的優先安全走廊，未來將推動多項具體改善措施，包括降低速限、設置測速照相執法、強化行人穿越設施、抬高斑馬線、增設受保護自行車道、限制紅燈右轉、改善路燈照明，以及提升人行道無障礙設施。

此外，縣府也將支持立法，把俄勒岡法定酒精濃度上限由0.08%下修至0.05%，指出夜間致命交通事故中，高達84%涉及酒精或藥物影響。

對於「零死亡」目標，部分居民認為理想過於樂觀，質疑執法與管理能否跟上，尤其在人車混行、夜間能見度低及街頭攤販等問題上，仍存在實際風險。縣府官員則強調，目標雖具挑戰性，但「沒有任何一條生命可以被視為可接受的代價」，未來將積極爭取經費，分階段落實計劃內容，推動更安全的道路環境。