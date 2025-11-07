波特蘭新聞

麥魯瑪縣免費幼兒教育再增240個名額　1月起招生

（本報綜述）麥魯瑪縣「全民學前教育計劃」（Preschool for All）宣布，將自2025年1月起再新增240個免費學前班名額，現已開放申請，對象為3至4歲兒童。

(Left to right) Ioan McClain, 4, Julian Orizola, 5, and Luan Crouch, 4, at Escuela Viva Community School’s Southeast location, Oct. 26, 2023. The bilingual child care program is Multnomah County’s Preschool for All.

該計劃不設收入限制，所有家庭皆可報名參加。縣府學前教育部臨時主任瑞秋‧珀爾表示：「這個計劃沒有收入門檻，任何人都可以申請。若目前名額已滿，孩子仍可列入候補名單，未來將有機會入學。」

首批2025年1月的錄取名單將於11月底公布。目前已有超過900名兒童在候補名單上。

「全民學前教育計劃」於五年前經縣民公投通過，支持率超過六成，經費來自對高收入家庭徵收的附加稅：夫妻聯合報稅收入超過20萬美元者須繳稅，收入超過40萬美元者稅率更高。

珀爾指出，該計劃對家長而言幫助巨大，「讓孩子能夠上高品質的學前班，對許多家庭來說是極大的負擔，這項免費計劃讓更多家長得以安心工作。」

家長艾蜜莉‧馬茨表示，免費學前教育對家庭而言「簡直是救命恩人」。「每一位職業父母都知道，要找到價格合理又可靠的托育機構有多困難，這個計劃讓我們鬆了一口氣。」

儘管如此，該計劃也面臨部分批評。州長蒂娜‧科特克曾表示，該稅制可能導致部分高收入納稅人遷出麥魯瑪縣，長期而言恐難以維持財政平衡。

縣府方面則強調，將持續努力填補所有空缺名額，確保每一位符合資格的兒童都能享有公平的受教機會。有意申請的家長可前往麥魯瑪縣「全民學前教育計劃」官方網站https://multco.us/programs/preschool-all了解詳情。

 