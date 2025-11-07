麥魯瑪縣免費幼兒教育再增240個名額　1月起招生

（本報綜述）麥魯瑪縣「全民學前教育計劃」（Preschool for All）宣布，將自2025年1月起再新增240個免費學前班名額，現已開放申請，對象為3至4歲兒童。

該計劃不設收入限制，所有家庭皆可報名參加。縣府學前教育部臨時主任瑞秋‧珀爾表示：「這個計劃沒有收入門檻，任何人都可以申請。若目前名額已滿，孩子仍可列入候補名單，未來將有機會入學。」

首批2025年1月的錄取名單將於11月底公布。目前已有超過900名兒童在候補名單上。

「全民學前教育計劃」於五年前經縣民公投通過，支持率超過六成，經費來自對高收入家庭徵收的附加稅：夫妻聯合報稅收入超過20萬美元者須繳稅，收入超過40萬美元者稅率更高。

珀爾指出，該計劃對家長而言幫助巨大，「讓孩子能夠上高品質的學前班，對許多家庭來說是極大的負擔，這項免費計劃讓更多家長得以安心工作。」

家長艾蜜莉‧馬茨表示，免費學前教育對家庭而言「簡直是救命恩人」。「每一位職業父母都知道，要找到價格合理又可靠的托育機構有多困難，這個計劃讓我們鬆了一口氣。」

儘管如此，該計劃也面臨部分批評。州長蒂娜‧科特克曾表示，該稅制可能導致部分高收入納稅人遷出麥魯瑪縣，長期而言恐難以維持財政平衡。

縣府方面則強調，將持續努力填補所有空缺名額，確保每一位符合資格的兒童都能享有公平的受教機會。有意申請的家長可前往麥魯瑪縣「全民學前教育計劃」官方網站https://multco.us/programs/preschool-all了解詳情。