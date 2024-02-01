麥魯瑪救護車AMR危機加劇2023年急救員淨流失12人

(本報綜述)近期，麥魯瑪縣的救護車服務提供者AMR人手嚴重不足，緊急情況的反應時間遠低於縣內標準，並且呈惡化趨勢。 據悉，AMR在2023年聘請了32名急救救護員，但卻失去了44名，導致該縣面臨一場嚴重的救護車人員緊缺危機。

該縣的急救救護員伊萊•基爾斯特羅姆表示，他們正在盡最大努力準備迎接各種情況。 「在這份工作中，我們只能盡力而為，我沒法創造更多的救護車。」由於AMR人手緊張，響應時間遠低於該縣的標準，並且不斷惡化，AMR副總裁蘭迪• 勞爾表示，目前，麥魯瑪縣對救護車的每日平均出勤量需求為50個班次，但AMR僅能提供其中的32個。

由於持續的人手不足和工作壓力，救護人員長高負荷工作成為了一個嚴重問題。 「護理人員不夠，每個人都很疲憊，但我們正在盡力應對。」救護員基爾斯特羅姆說。 一些離職的人表示，他們無法繼續工作，因為這份工作讓他們筋疲力盡，剝奪了他們與家人共度的時間。

AMR副總裁勞爾承認，目前的情況已經達到了危機的程度。 AMR為了吸引更多的急救人員，已經提供了招募獎勵和獎學金，但這並沒有產生預期的效果。 AMR公司2023年的人員配置數據顯示，去年招募了32名急救人員，但同期有44人離職。

隨著急救人員的持續流失，AMR的Lauer表示，「我擔心在發生一些變化之前我們會看到更多這樣的情況…因為現在的人手仍然在減少，我們能夠派遣的救護車比六個月前 更少。」Lauer說。 「這可能會持續一段時間，我們看不到它有所改變。我想我以前說過：我們處於危機走向災難。」

隨著急救人員的持續流失，AMR的Lauer表示，「我擔心在發生一些變化之前我們會看到更多這樣的情況…因為現在的人手仍然在減少，我們能夠派遣的救護車比六個月前 更少。」Lauer說。 「這可能會持續一段時間，我們看不到它有所改變。我想我以前說過：我們處於危機走向災難。」