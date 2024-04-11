麥魯瑪免費全民幼兒園2024-25學年度申請現已開放

(本报讯)麥魯瑪縣全民幼兒園（Preschool for All，簡稱PFA）計劃已於4月2日開放了2024-25學年度的申請。這項計劃為將於2024年9月1日或之前滿3歲或4歲的麥魯瑪縣兒童提供免費幼兒園教育。幼兒父母或監護人，只要有一人居住在麥魯瑪縣範圍內，均符合申請資格。

全民幼兒園的目標是為麥魯瑪縣的每一個三歲和四歲兒童提供優質的幼兒園體驗。根據該計劃，今年將接受600多名新學生，總名额數超過2000個，並計劃在2030年前實現對麥魯瑪縣居民的全面普及。

在申请时，家庭可以從多達六個不同的參與幼兒園项目中進行選擇，包括學校內幼兒園、家庭託兒服務和中心託兒服務等多種模式。此次申請將於4月30日截止，並且所有申請將於同一時間處理，不採取先到先得的方式。同時，計劃將在春季和夏季期間持續接受等候名單的申請，以便有更多機會能夠安排孩子入學。

该项目对申请人的家庭收入水平无任何要求，但由於名额有限，該計劃將優先考慮弱势儿童，包括有色人種兒童，以及使用非英語語言的兒童、有發展遲緩和殘疾的兒童、處於或有風險面臨寄養安置的兒童、來自低收入家庭的兒童以及無家可歸的兒童。

2023-2024年度，在全民幼兒園計劃中就讀的兒童中，有76%的成功就讀了他們家庭首選的幼兒園，而93%的兒童則就讀了他們家庭前三個首選之一的幼兒園。