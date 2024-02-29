麥縣縣長支持2500萬美元为瘾君子建「分流」中心

(本報綜述)近日，麥魯瑪縣縣長傑西卡·維加·佩德森(Jessica Vega Pederson)宣布，將支持110號法案(Measure 110)的分流方案，為小劑量毒品持有者提供戒毒治療途徑，而不是直接給予刑事處罰。

為此，麥魯瑪縣將致力於建立所謂的「分流」計劃，將藥物依賴者分流至毒品成癮治療中心，而不是將其送入刑事司法系統。為了支持這項計劃，麥魯瑪縣提出了一項申請，希望拿到2500萬美元的資金用於建造一座「分流」中心，警察可以在該中心「將符合條件的當事人從刑事司法系統中轉移出去」。

此外，麥魯瑪縣和波特蘭市還在尋找場地和資金，計劃建立一個24小時全天候戒毒中心，警察、消防員和其他救援人員可以在該中心收容陷入危機或患有嚴重毒癮的人 。市縣官員向媒體透露，目前已聘請了承包商來評估可能得場地，而開設該中心的預計花費為2000至3000萬美元，每年額外投入1000 萬美元用於該中心的運營。

據悉，立法提案目前正在進行，但其財政細節尚未公佈。縣主席表示，麥魯瑪縣需要立法機構提供資金和基礎設施來支持這些措施。

此消息一出，立即引發網友不滿。有網友批評，當局就像是個拿著大信用卡、花錢無度的小孩。還有網友指出，這些做法都沒有效果，只有讓非法藥物再次非法才行得通。還有網友直呼精彩，「愚蠢的民主黨人從不會讓人失望」。更有網友直接發問：「你就告訴我要多徵多少稅！」可見，不少民眾都存在著對對政府資金管理、政策執行和政府官員的不信任和不滿的情緒。