鴻發超級超級市場Hong Phat Supercenter盛大開業

(本報訊)7月26日星期五上午9:00，全新大型亞洲超市鴻發超級市場（Hong Phat Supercenter）在Eastport Plaza盛大開幕。開幕典禮於上午9點準時開始，主要投資人Brandon Wang、越南社區領袖、佛教和天主教等宗教界的領袖到場演講。現場也聚集了數百位社區居民，共同見證這歡天喜地的重要時刻。白蓮舞獅隊帶來了精彩的舞龍舞獅表演，現場鞭炮齊鳴，熱鬧非凡。

隨著剪綵儀式的結束，舞獅隊和舞龍隊引領著現場觀眾湧入賣場。超市內商品琳瑯滿目、擺放整齊，各種亞洲特色食品和商品讓人目不暇給。作為一家綜合超市，鴻發超級市場不僅提供新鮮的蔬菜水果、海鮮肉類等日常所需的食品。賣場內還設有美食廣場、美髮沙龍、珠寶店、保險公司、美容保養中心、精品服飾店等多種店家。此外，預計今年底前還會有兩家知名食品品牌進駐，提供顧客更多的選擇。

這家位於東南82街和Holgate街的全新鴻發超級市場，佔地15萬4千平方英尺，是鴻發繼去年在Tigard開設新店後的第四家分店。自2013年以來，鴻發在82街Montavilla社區的門市便一直受到居民的喜愛。此次新店開業，不僅是品牌進一步擴展的標誌，也是對社區需求的回應。

自2023年3月位於Eastport Plaza的沃爾瑪門市關閉以來，該建築物便空置了下來。 2024年1月，包括越南裔投資人Brandon Wang在內的多位投資人和投資人以2,000萬美元的價格買下了這棟建築。

根據早前報道，鴻發超級市場原本計劃於2025年開業，如今能提前營業，為本地提供更多的購物選擇和工作崗位，為社區經濟注入新的活力，並促進文化交流和社區發展。