高雄市代表團到訪並俄勒岡參加玫瑰節活動 波特蘭高雄姊妹市協會設宴歡迎

（本報訊）波特蘭一年一度的玫瑰節盛情邀請台灣高雄市參與，作為東道主，波特蘭高雄姊妹市協會於6日晚在魚樂軒隆重舉辦歡迎晚宴。出席嘉賓包括高雄市代表團、西雅圖僑教中心主任王偉讚、波特蘭市議員丹瑞恩（Dan Ryan）、波特蘭皇家玫瑰使團，以及多位本地社團代表，場面熱鬧非凡。

晚宴在李氏醒獅團精彩的表演中正式拉開序幕，由波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭擔任司儀。陳會長表示，今年適逢波特蘭與高雄締結姊妹市37週年，高雄市政府、高雄市議會及樹德家商學生代表團再度蒞臨，參與玫瑰節遊行與龍舟競賽，共同慶祝這一重要里程碑。他特別提到，高雄樹德家商的學生將再次為觀眾獻上精湛表演，為活動增添光彩。

此次高雄代表團由行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森率領，高雄市議會議長康裕成及市議員一行參與遊行，樹德家商學生則以精彩演出驚艷全場。晚宴中，多位貴賓受邀致詞，包括康裕成議長、吳立森局長、王偉讚主任、丹瑞恩議員、樹德家商校董會主席朱元祥，以及皇家玫瑰使團代表，分享了對姊妹市交流的期許與祝福。

隨後，康裕成議長代表高雄市向與會嘉賓致贈紀念禮品，感謝各方支持。晚宴在熱烈而溫馨的氛圍中圓滿結束，洋溢著濃濃的鄉情與友誼。

此外，高雄市府代表團借此機會拜會波特蘭市長凱斯·威爾森（Keith Wilson）。市長高度讚揚高雄及波特蘭高雄姊妹市協會過去30多年來在國際合作上的不懈努力。代表團還參訪了波特蘭州立大學，與這所高雄中山大學的姊妹校就學生交流、實習教師交換及在職教師培訓等議題深入探討。吳立森局長強調，校際互動是促進國際交流的務實途徑，未來將透過線上課程等方式進一步拓展學生國際視野，並推動更多姊妹校合作。

值得一提的是，今年5月，高雄女中與波特蘭高雄姊妹市協會簽署合作備忘錄，旨在深化雙方互動，培育具國際競爭力的年輕世代，為兩市友誼注入新活力。