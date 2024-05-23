高中跨性別女生徑賽奪冠 遭全場噓聲引發爭議

(綜合報道)5月18日於俄勒岡州尤金市舉辦的“俄勒岡學校賽事聯合會田徑冠軍賽”上，來自麥丹尼爾高中（McDaniel H.S.）的高二學生艾登·加拉格爾（Aayden Gallagher）在女子200米徑賽中奪得冠軍。然而，她的勝利並沒有得到預期的歡呼聲，反而引來了觀眾的噓聲。

艾登加拉格爾在比賽一開始處於落後，但在最後衝刺階段，她以23.82秒的成績率先衝線，成功奪冠。然而，頒獎台上的她，依舊面對噓聲不斷。觀眾對於她以跨性別女性身分參賽的情況表示強烈不滿。

這起事件引起了廣泛關注，包括美國知名泳將雷麗·蓋恩斯（Riley Gaines）的關注。雷麗蓋恩斯曾在比賽中與跨性別女性運動員麗亞·湯姆斯（Lia Thomas）較量過，她在X（前推特）上發文：「聽聽大家發出的噓聲，人們已經受夠這種（生理男性參加女子組競賽）的事了，是時候做出改變了。」她一向主張比賽的公平性，明確反對跨性別女性參與女子組競賽，並諷刺那些一樣偽善的進步人士哈哈，認為 他們應該對「一個平庸的男孩從俄勒岡州，把冠軍從女孩手中偷走」感到憤怒。

儘管面對反對和質疑，艾登加拉格爾並沒有違反任何比賽規則。根據俄勒岡學校賽事聯合會的規定，跨性別運動員有資格參加高中體育比賽。因此，艾登加拉格爾的參賽和獲勝是完全符合規定的。

這起事件在美國社會中引發了激烈的討論，反映出對跨性別運動員參賽議題的不同看法和矛盾情緒。如何在保障比賽公平性的同時，尊重和包容所有運動員的權益，仍然是一個需要深入探討的問題。