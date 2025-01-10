高中教師涉性醜聞免於起訴引發學生罷課抗議

(本報綜述)哈德遜灣高中的英語教師沙德布里昂·蓋斯頓（Shadbreon Gatson）因被指控與學生發生性不當行為，正在接受調查。與此同時，兩名涉事的學校行政人員也自願接受行政停職。這起事件引發校園內外的強烈反響，1月6日，學生們發起罷課並前往溫哥華學區辦公室抗議，要求校方採取行動保障校園安全並推動系統性改革。

根據法庭文件，蓋斯頓於2013年與一名16歲女學生發生不當性關係，當時他31歲。指控稱，蓋斯頓通過讓該學生留校「接受處罰」，開始接觸並在學校及家中多次與該女生發生不當行為。一名校工在音樂教師室目睹了其中一次不當行爲后，向時任助理校長瓦萊麗·西利和校長威廉·奧曼舉報。

多年後，蓋斯頓於2024年12月20日被捕，但由於案件超過法律追訴時效，檢察官已撤銷性不當指控。儘管如此，更多受害者開始站出來，揭露蓋斯頓在2009年至2017年間的其他不當行為。目前，蓋斯頓已被停職，但未面臨進一步刑事指控。

針對此次醜聞，學區宣布，兩名當時涉事的行政人員——西利（現任校長）和奧曼（現任學區中學執行主任）均已自願停職，以配合獨立第三方機構的深入調查。

針對校方對此次事件的處理方式，學生們普遍表達了不滿。學生安·基恩表示：「學區的行動看似處理問題，實則敷衍了事，這根本不夠。」另一名學生米奇·麥卡杜則強調：「即使事情發生在10年前，受害者依然是受害者，這不該被忽視。」

學生們在抗議中要求學區解僱蓋斯頓，並採取系統性改革措施。他們還建議學校加強對師生間適當界限的教育，以防止未來發生類似事件。不少家長和社區成員也加入了學生的抗議行列。一位即將把兩個女兒送入哈德遜灣高中的家長薩布麗娜·希希說：「作為家長，我希望我的孩子在學校是安全的。這樣的事情絕不能再次發生。」

1月4日，校方致信學生及教職員工，表示對此事件「深感痛心與憤怒」，並承諾將配合調查，為學生提供安全的學習環境。學區在信中表示，將在調查完成後採取必要行動，並會及時向社區通報進展。校方聘請的第三方調查機構將對蓋斯頓的行為及當年的處理方式進行全面審查。