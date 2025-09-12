驚天大反轉：警方查獲的8大桶海洛因竟是水

（本報綜述）一樁原本被譽為「天量級」的毒品大案，如今出現戲劇性反轉。2024年1月，聯邦調查人員在波特蘭（Portland）近郊泰格德（Tigard）的Motel 6旅館停車場，查獲一輛U-Haul卡車，車上載有八大桶液態物質，當時被宣稱是足以製造「五千萬劑致命劑量」的海洛因，並被形容為「俄勒岡州史上最驚人的毒品緝獲」。

然而，經辯方聘請的獨立鑑識專家重新檢測後發現，這批液體實際上 99.999%都是水，真正的海洛因含量僅萬分之一，總量不過二十多克，濃度極低，根本無法製成任何可使用的毒品。換言之，這場震撼全美的「毒品大案」，其實只是一場誤判。

當初，檢方在法庭上聲稱這批液體重達1.4公噸，相當於5300萬劑致命毒品，並以此為由將多名嫌犯長期收押。28歲的伍德華德（Luis DeLeon Woodward）因此被關押近一年半，險些面臨至少十年的強制刑期。如今隨著檢測結果曝光，法官最終將他判處「已服刑時間」，並附加三年監管，他也將面臨被遣返墨西哥。

此案揭露了美國毒品檢驗體系中的漏洞。州警方承認，他們的實驗室通常只進行「定性檢測」，確認樣本中是否含有毒品，而不做費時昂貴的純度分析。也因此，當初僅憑重量就判定「天量毒品」，最終卻鬧出「大水桶」的荒謬局面。

波特蘭聯邦檢察官辦公室因訴訟尚未結束，拒絕對外評論。但輿論質疑，如果沒有辯方自行請來專家，或許被告將因「虛高數千倍」的毒品數量而被判處長期監禁。這場「毒品大案」如今成了「驚天烏龍」，不僅重創司法公信力，也再次引發外界對毒品執法準確性的擔憂。