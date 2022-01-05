駐西雅圖辦事處處長甄國清一行拜訪中華會館和各僑團

（本報記者彭振生攝影報導）1月2日，星期日,駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清偕夫人，聯同新任僑教中心主任吳曉竹及陳冠廷副領事等，專程拜訪砵崙中華會館會晤各僑社領導，向各界問好。

是日各人於早上十一時齊集中華會館舉行了座談會，出席活動僑社包括：中華會館、秉公堂、海宴公所、合勝堂、遡源堂、粵聲音樂社、同源會、龍崗公所、黄氏公所及李氏公所等等本埠僑社。還邀得波特蘭高雄姊妹協會及大波特蘭台灣同鄉會派代表到場。

會議由應書祺，甄文玉擔任司議及翻譯。中華會館主席李汝堯首先致歡迎詞說：「因疫情關係，過去二年多大家只能作網上會議，沒有機會聚在一起，現在終可聚首一堂，但也要保障自己，帶好面罩，打疫苗等等。期望2022年，中華會館繼續與台北經文處携手合作，為社區提供服務。

接着甄國清處長講話：「多謝大家在這嚴寒天氣來到中華會館會面，感謝各僑團長期以來對辦事處及僑教中心工作的大力支持，他們將繼續為大家提供最優質的服務。經文處多年來與中華會館一直互相支持。

文教中心主任吳曉竹向大家問好，寄望2022年，疫情好轉，大家可再携手向前。

跟着，請各大堂口代表作自我介绍。甄處長向各堂口代表送上紅包以表經文處對本地僑社的支持。

會後，經文處設宴於海城酒樓，歡聚午膳。