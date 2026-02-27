香港會2026年春宴盛會 賓客滿堂共賀新歲

（本報訊）踏入丙午馬年，俄勒岡州香港會於2月21日（週六）晚在魚樂軒隆重舉行新春慶祝晚宴，成為波特蘭市迎接馬年的首場春宴盛會。當晚嘉賓與會員雲集，個個盛裝赴會，場面熱鬧。

香港會理事會成員全員出動，悉心策劃與打點，為會員與來賓獻上一場充滿濃厚香港情懷的新春晚宴。活動在國際醒獅隊的鑼鼓聲中拉開序幕，瑞獅飛躍騰挪，氣勢磅礡，隨即由會長方愛嫦主持傳統採青儀式，祝願會務興隆、會眾安康。

緊接登場的是波特蘭粵劇藝術中心社長甄會韶，他獻唱的賀年金曲，為晚會注入濃濃的節日情懷。隨後，波特蘭婦女聯誼會帶來氣勢十足的擊鼓表演，在激昂鼓點中，陳炎宏先生率先獻唱經典名曲《男兒當自強》，鼓聲與歌聲交織，掀起全場掌聲。多位婦女聯誼會成員接力擊鼓，節奏鏗鏘，寓意將新一年的好運、財氣與福氣一一擊進每位來賓心中。

會長方愛嫦致辭時感謝賓客踴躍出席，並回顧香港會過去一年舉辦的各項活動。她誠邀更多在波特蘭的朋友加入這個溫馨的大家庭。

晚宴期間，香港會理事成員葉偉基、馬宇良、方柏堯及袁麗雯輪番登場，獻唱多首膾炙人口的粵語金曲，勾起在座來賓的集體回憶，掌聲與歡笑聲不斷。

每年的春宴，寫揮春是香港會的特色節目，並鼓勵賓客們執筆揮毫，親自書寫寓意吉祥的揮春，為傳統節日增添一份誠意與意義。

晚會的高潮當然是皆大歡喜的幸運抽獎。整晚活動在溫馨、熱鬧與歡樂的氣氛中圓滿結束，為新一年揭開美好的序幕。