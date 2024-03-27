餐館因「炒菜味」投訴關門後 政府重新檢視「氣味」規定

(本報綜述)上個月初，波特蘭東北部的Pho Gabo’s越南餐館因遭到多次有關「炒菜味」的投訴而被迫關閉。此消息一出，立即引發市民對本市有關「氣味」規定的強烈批評。市民和立法者譴責，這則規定可能存在歧視性，應進行修改。

根據波特蘭市目前的氣味規定，在特定區域內，「不得產生連續、頻繁或重複的氣味。只要能夠察覺到氣味就達到了氣味閾值。」換句話說，餐館的氣味是否達到處罰的標準，全憑現場檢查員根據自己的主管嗅覺來評判。

根據波特蘭市發展服務局的公開記錄，至少有10名檢查員在兩年內對該餐館進行了至少10次不同的現場檢查。一名檢查員在2023年10月寫道，「探測到的氣味聞起來像炒菜的味道」。餐館店主嘗試了多種解決方案，包括徹底清潔廚房抽油煙機和排氣系統、安裝木炭過濾器，甚至在其他地點烹飪肉類然後將其運送到東北部的波特蘭餐館。然而，異味投訴仍在持續。在最後一次檢查後，店主表示，市政府要求他關閉餐館或支付4,000美元罰款。他補充說，如果他不關閉餐館，他將面臨額外的3,600美元罰款。這成了壓垮這家小店的最後一根稻草。2月3日，店主關閉了餐館，並在門外張貼了一張告知顧客情況的告示。

餐館的關閉，引發了市民的批評。一些亞裔美國立法者指出，這可能是一起種族歧視事件。人們懷疑，有關氣味的規定，可能會被用來不公平地針對某些少數族裔企業。

俄勒岡州眾議員丹尼爾·阮(Daniel Nguyen)認為，不可能只因為一個人的投訴就關閉一家企業。

丹尼爾阮與其他四名越南裔州議員，共同撰寫了一份於聲明，譴責氣味規定是一種「危險的先例」。他們寫道，目前的規定具有歧視性和不公平性，特別是對較脆弱的社區而言。「我們認為，按照目前的規定和執行方式，該市的氣味規定具有歧視性，並且不符合任何已知的客觀標準，忽視了一些由少數族裔經營的小型企業。」議員寫道。

目前，波特蘭市政府已經停止了所有與食品機構相關的氣味規定的違規調查，以重新審查該政策。