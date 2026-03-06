飛馳駿馬鞭高舉 歡慶新年酒滿斟  2026波特蘭馬年年宵會成功舉辦

（本報訊）2026年2月28日星期六，由波特蘭新聞、波特蘭文藝中心和俄勒岡中華會館聯合主辦的「飛馳駿馬鞭高舉 歡慶新年酒滿斟」2026馬年年宵會在俄勒岡州會議中心A展廳隆重舉行。本次活動吸引了數千名觀眾到場，體驗豐富的中國文化和熱鬧的節日氛圍。

活動開場，波特蘭新聞代表許張淑儀女士致辭，熱烈歡迎來賓並感謝長期支持。中華會館會長廖懷澤先生也向表演團隊、贊助單位及觀眾致以新春祝福。

波特蘭市長基思·威爾遜（Keith Wilson）親臨現場，他在致辭中説到，「今天的聚會展現波特蘭多元文化與傳統的生動融合。農曆新年帶來希望與更新，馬年象徵能量、堅持與前進動力，正與波特蘭精神契合。我特別感謝華裔美國人世代貢獻，你們是企業家、教育者、倡導者，持續推動城市前進，我以身為你們的市長為榮。感謝波特蘭新聞與中華會館，讓這項27年的傳統慶典成為多元文化的象徵。祝大家馬年快樂、健康、繁榮，一起打造包容溫暖的波特蘭。」

麥魯瑪縣委員茱莉亞·布林-愛德華茲（Julia Brim-Edwards）到場致意：「此次活動的贊助單位如波特蘭新聞、俄勒岡中華會館和華人服務中心等，是社區的重要支柱。我今年將持續推動公共健康、安全與社區服務，並完成對浪花墓園的承諾。感謝主辦團隊與所有工作人員，讓我們在團圓與敬祖氛圍中點燃新年正能量。祝大家健康、繁榮、快樂！」

俄勒岡州州長蒂娜·科特克（Tina Kotek）發來官方公告，正式宣布2026年2月17日為俄勒岡州的「農曆新年——馬年」。公告強調：俄勒岡州最大優勢在於多元文化，慶祝傳統習俗能促進理解與欣賞；馬年象徵高能量、熱情與創新；新年活動讓大家體驗亞洲文化豐富，並感謝華裔貢獻；這是家庭團圓、感恩的時刻，呼籲全州民眾共同參與慶祝。

現場表演從上午11點正式開始，由馬丁路德金小學中文沉浸式班的學生們帶來活力十足的中文表演，拉開序幕。緊接著，波特蘭粵語玩同學會的小寶獅舞者可愛登場，帶來充滿童趣的粵語互動與獅舞表演；砵崙中華學校與平安的翅膀舞蹈團也接連上陣，為觀眾獻上傳統與現代融合的精彩節目。

正午12點的開幕儀式由白蓮龍獅隊與財神派紅包點燃全場，現場小朋友們興奮排隊領取並與財神爺拍照，瞬間將新年喜氣推向高潮。波特蘭婦女聯誼會的旗袍秀優雅登場，展現華麗傳統服飾與女性風采，贏得滿堂掌聲。

下午節目精彩連連，層層推進。1點起，頂峰武術學院初級組的少年們帶來矯健武術表演，波特蘭文藝中心舞蹈組、歡樂舞隊、文璐古箏工作室的悠揚古箏樂聲交織，營造出濃濃節慶氛圍。2點時段，悅姿舞蹈藝術、波特蘭婦女聯誼會的舞龍表演、竹林國際學校以及NWCA華韻藝術團的節目接力登場，舞蹈與武術交相輝映，現場氣氛熱烈。

3點開始，魔術師Craig的魔術秀讓大小觀眾驚呼連連，木蘭鼓隊鏗鏘有力的鼓聲震撼全場，波特蘭中文學校扯鈴隊的精湛扯鈴技藝更是讓人目不轉睛。4點壓軸節目由白蓮龍獅隊的高樁舞獅與頂峰武術學院高級組聯手獻技，高難度動作與氣勢磅礴的表演將現場推向最高潮。

5點整，活動在熱烈的掌聲與歡呼中圓滿閉幕。整場演出內容豐富多元，從傳統獅龍舞、武術、古箏到現代舞蹈、魔術與扯鈴，充分展現華人文化的多姿多彩與世代傳承，讓所有參與者度過一個充滿喜氣與感動的農曆新年慶典。

本次新春會設有近60個展位，涵蓋多元參與單位，從政府機構、公共服務、非營利組織到商家與美食攤位，內容豐富多元，讓現場充滿濃厚節慶氛圍。政府與公共服務單位包括波特蘭警察局、麥魯瑪縣圖書館、TriMet公交公司等，提供社區資訊與服務諮詢；非營利組織如華人服務中心、中華會館、蘭蘇園等，推廣華人文化與社區支援；此外還有投資理財、藝術工作室與文化團體、本地學校、教會、超市等數十家商家與機構。最受歡迎的美食區則有數家本地餐館攤位，帶來道地中式小吃與甜點，吸引大小朋友排隊品嘗，現場香氣四溢、人聲鼎沸。從社區服務到文化推廣，再到美食享受，完美結合公益、教育與娛樂，讓所有參與者感受到農曆新年的溫暖與團圓氛圍，也彰顯波特蘭華人社群的多元與包容。

「飛馳駿馬鞭高舉 歡慶新年酒滿斟」2026馬年新春會的贊助單位包括：主要贊助為俄勒岡能源信託（ Energy Trust of Oregon）、華人服務中心；銅贊助為Dignity Memorial、波特蘭市政府、順發超市；社區贊助為俄勒岡歷史學會、David Evans and Associates Inc.、聯合註冊會計事務所、LEEKAA Architecture & Planning、和富康超級市場、香港經貿辦舊金山辦事處和駐西雅圖台北經濟文化辦事處。接駁巴士由砵崙海宴同鄉會贊助。主辦單位感謝所有贊助單位，讓馬年慶典更豐盛！

幸運大抽獎禮券贊助商家包括 Bag O Crab手抓海鮮、嘉豐食品公司、祥發超市、Chin Cha，魚樂軒、好景燒臘、富康超市、金馬海鮮餐館、悅龍酒家、快樂小羊火鍋、川粵家鄉、紅茶館、全記麵家、利民餅屋、康師傅、新興酒家、麵點、鳳城海鮮酒家、寶華海鮮酒家、三寶參茸海味、Super King Buffet、新強記燒臘、十秒到過橋米線、天華樓、東京屋拉麵、楊記燒臘、Yes Restaurant 和 Wendy Zhen Financial Services等。商家們慷慨的捐贈，讓抽獎環節充滿驚喜與喜氣！

本次年宵會圓滿成功，不僅弘揚華人文化，更促進社區團結與多元融合，成為波特蘭新春最溫暖的記憶。

（更多有關本次活動的照片，請留意本報臉書頁（Face Book））