預計今年感恩節晚餐 火雞卻未必能上檯

（本報綜述）隨著俄勒岡州的新冠疫苗接種率已高達80%，更多民眾將會再次與家人和朋友相聚，慶祝感恩節。但因食物供應鏈出問題和勞工短缺的雙重影響下，感恩節的傳統主食，包括火雞在內，都是供貨不足。

一項調查發現，美國近三分之一(37%) 的成年人計劃在今年邀請10人以上參加感恩節聚餐，但他們擔心能否買到足夠的食材。

有超市和餐館業人士表示，不少傳統感恩節的食品都處於供應不足的情況，這包括：

–較細的火雞，尤其是重量低於15 磅的

–蔓越莓醬，特別是罐裝品種

–肉汁

–含南瓜的冷藏及即食餡餅

–蔬菜罐頭

今年大多數食品的價格都比去年上漲了10%或以上，要弄一頓傳統的感恩節晚餐該怎麼做呢？兩個字：早買。時間愈遲就愈難買到所需的食材，如果家裡有冷藏櫃，現在就是時候買回來儲存了！

另外，波特蘭地區的幾家超市雜貨店都提供預製火雞餐的預訂服務，讓你可以靈活地訂購您喜歡的餐點和份量，但要留意，今年截單日期較往常為早，有興趣的朋友就要把握時間盡快下單。這些超市包括：New Seasons、Fred Meyer、Safeway、Albertsons、Whole Foods、Market of Choice等。

在食方面，對中國人可說是無難度，今年或暫且放下火雞餐，製作一頓豐富的中式感恩節晚餐，目的都是一家人與朋友一起歡聚慶祝，大吃大喝一番。



