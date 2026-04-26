預算吃緊波特蘭珍珠區收容所將關閉

（本報綜述）在面臨財政壓力下，波特蘭市府計劃關閉位於珍珠區（Pearl District）的一處無家可歸者夜間收容所，引發社區與人道團體關注。該收容所位於西北Northrup街1435號，由救世軍營運，啟用未滿一年便將結束租約。

市府發言人表示，關閉該設施是為應對即將到來財年的預算缺口。據悉，波特蘭目前面臨約1.6億美元財政赤字，市長基思·威爾森正尋求各項削減開支方案。

發言人指出，關閉Northrup收容所是多項節流選項之一，但市府仍承諾持續提供收容服務，並致力於「為每一位願意接受幫助的人提供安全床位」。他強調，未來仍將與區域合作夥伴共同支援最有需要的人群。

該收容所於2025年9月開放，初期設有40張床位，後來擴充至最多200張。儘管營運時間不長，但官方表示，在前7個月內已提供超過17200個「安全過夜」服務，顯示需求不小。

然而，自開設以來，該收容所便備受爭議。部分珍珠區居民批評市府在決策過程中未充分諮詢社區，並擔心設施可能帶來治安問題。去年，市長威爾森在推動增加該區收容床位時，甚至遭現場居民噓聲抗議。

爭議在今年3月進一步升級，附近ORO公寓業主對市府及救世軍提起訴訟，指該收容所導致物業價值下跌近500萬美元，並對周邊環境造成負面影響。

對此，市府曾回應指出，在寒冷冬季期間，相關法律行動可能影響無家者獲得基本庇護，強調收容服務對弱勢群體的重要性。救世軍方面亦對關閉計劃表達憂慮。負責人強調，自今年1月以來，該收容所每晚平均收容約123人，自開放以來已提供超過23000個床位，顯示其在緊急收容體系中的關鍵作用。

儘管如此，市府尚未公布具體關閉時間，相關服務調整將在新財年預算確定後進一步說明。救世軍表示，未來仍將透過波特蘭都會區其他6個據點，持續提供緊急收容、過渡住房及長期支持性住房服務。