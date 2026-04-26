預算削減比弗頓學區推合班教學

（本報綜述）比弗頓學區因預算壓力擬調整教學編制，引發家長關注。西圖拉丁景觀小學（West Tualatin View）近日通知家長，受教師人數減少影響，未來可能採取「跨年級合班」模式，由一名教師同時教授兩個年級學生。

該學校長史嘉麗·瓦倫丁在發給家長的電郵中表示，該校來學年預計僅有10名班級教師，這意味著部分班級將以混合編班方式運作。消息一出，不少家庭感到震驚，並對孩子的學習品質與教學效果表示擔憂。

約十多個家庭於本週一前往學校了解情況。儘管當天為教師評分日、學生放假，仍有家長到場表達意見。有家長指出，目前學區提供的資訊有限，缺乏明確時間表與具體方案，是最令人不滿之處。

學區代理總監回應表示，2026至2027學年的預算與人事安排仍在規劃中，尚未最終確定。他指出，學區正面臨學生人數下降、營運成本上升及收入不足等問題，預算削減將不可避免影響教職員配置。

學區表示，未來將依據各校學生人數調整教師配置，使資源分配更為均衡，同時盡可能維持班級規模並保障學生服務。不過，部分家長質疑學區將重心放在興建新設施，而非優先維持教學人力。

目前學區預計於5月初公布預算草案，並在夏季提供更詳細的班級與師資安排，包括哪些教師將留任及具體合班方式。校方亦指出，跨年級合班模式可能會持續數年，而非短期措施。

在財政壓力持續的背景下，如何在削減開支的同時維持教學品質，已成為比弗頓學區與家長社群亟需面對的關鍵問題。