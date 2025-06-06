非裔消防督察受職場歧視　波特蘭市被判賠27.5萬

（本報綜述）一名非裔美國人消防督察因在工作中遭遇種族歧視與不公平對待，對波特蘭消防局提出訴訟。經過九天審理，麥魯瑪縣巡迴法院陪審團於上週五裁定該案成立，並判賠原告賈森‧威爾森27萬5千美元。

41歲的威爾森曾是美國海軍陸戰隊成員，自2007年加入波特蘭消防局，2019年起擔任消防督察。他指出，在消防局中不僅遭到種族歧視，還因敢於指出同事違規行為而被邊緣化。

「我們經常被告知：那只是你個人的主觀感受，」威爾森在週一的訪問中表示，「如今由12名陪審員共同做出的裁決，是一大步。」

根據訴訟內容，威爾森在工作中曾被同事開種族玩笑，錯失多次培訓與升遷機會，甚至在申請一個待遇較高的專業督察職位時，被資歷較淺的白人申請者取代。他也是辦公室中唯一一位座位面對牆壁的職員，並曾被排除在全員電郵通訊之外。

這類情況並非個案。早在2022年，市審計長辦公室就曾指出，消防局由白人男性主導的組織文化「讓部分員工能在職場中不專業地行事，卻得不到應有懲處」。

「這裡的文化就是：只要你敢講話，你就會被排擠。」威爾森說，「你一旦敢於『搖晃這艘船』，你就被貼上麻煩製造者的標籤。」

波特蘭市律師辦公室與消防局目前皆未就判決結果發表評論。