青銅雕塑《象尊大同》《飛天》揭幕儀式 及俄勒岡中國藝術家協會作品展開幕典禮 將於六月二十四日在華人服務中心舉行

華人服務中心將於本月二十四日下午，舉辦已故霍保柱先生捐贈的青銅雕塑《象尊大同》《飛天》揭幕儀式，以及俄勒岡中國藝術家協會作品聯展開幕典禮。

中美文化交流友好使者、波特蘭榮譽市民霍保柱先生（1954年9月– 2018年9月），生前為陝西元坤仿古雕塑藝術有限公司董事長。2000年羅患白血病，在美國友人的推薦下到肯塔基州癌症治療中心接受治療後，病情逐漸好轉並趨於穩定。滴水之恩當湧泉相報。為感謝美國醫生給與的二次生命，同時為讓美國人民更多了解中國傳統文化，時年48歲的霍保柱先生決定向美國捐贈48件雕塑作品。曾先後向肯塔基州、阿拉巴馬州、馬里蘭州等多所城市和大學捐贈了仿古雕塑藝術品。

2002年12月14日，霍先生捐贈給波特蘭市寓意「天下和平、世界大同」的仿古雕塑藝術品《象尊 大同》，安放在了波特蘭市西北區7街的街心公園。2006年霍先生還向波特蘭自然療法學院、2012年為奧斯特瑞亞市滄浪園捐贈了《降龍博山爐》、《漢銅車馬》等多件仿古雕塑作品。

2013年，霍先生曾訪問華人服務中心，高度讚賞該中心多年以來為建設和諧社區所做出的貢獻與取得的成就，表示在適當的時候將為中心捐贈雕塑作品。

捐贈給華人服務中心的仿古雕塑藝術品《象尊 大同》，是安放在市中心公園《象尊 大同》縮小版的，於2014年與《飛天》起一直在波特蘭國際機場展出。

2016年初，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、俄勒岡中國藝術家協會秘書長俄廣才，開始就雕塑作品捐贈的相關事宜與華人服務中心行政主任梁永富進行商榷。

2018年9月，霍保柱先生不幸因病在西安逝世。為完成霍先生生前遺願，俄勒岡中國理事會、俄勒岡中國藝術家協會與波特蘭港務局協調，在波特蘭國際機場的展覽結束後，於2020年底將《象尊大同》《飛天》遷移至華人服務中心。

由華人服務中心與俄勒岡州中國藝術家協會聯合舉辦、CareOregon提供友情贊助，以「和諧」（Harmony）為主題的藝術作品展開幕典禮，將與青銅雕塑《象尊 大同》《飛天》揭幕儀式一起，於6月24日下午2時至5時在華人服務中心東南區辦公室大樓同時舉行，這是疫情以來首次對外舉辦的社區活動。

本屆藝術作品聯展匯集了來自本地近二十位藝術家的，包括繪畫、攝影、版畫、書法等六十餘幅作品。旨在通過為期兩個月的藝術作品展，為推進社區的藝術交流與和諧發展、增進了解、縮小差異，培養新對話和文化欣賞搭建平台，豐富社區生活。

活動詳情：

展出日期：2022年6月24日至8月26日，每週四和週五上午10時至下午4時對外開放，網上預約登記：https://artsbridgecommunity.eventbrite.com。本屆展覽為免費活動，網上訂票系統將顯示免費。

展覽地點：9035 SE Foster Road Portland OR 97266，華人服務中心三樓展廳。聯繫電話503-872-8822。

開幕典禮：6月24日下午2時至5時，網上預約登記：https://artsbridgecommunitykickoff.eventbrite.com。 出席開幕式的所有嘉賓均須佩戴口罩。

竭誠歡迎各界新朋老友的光臨，讓我們團結一致，為建設和諧社區的共同使命而努力。

圖片說明：

0038– 2002年12月14日，霍保柱先生在青銅雕塑《象尊 大同》安

裝現場留影

1322–本屆藝術作品聯展海報