露宿者無處棲身挺而走險處公路旁

（本報綜述）自從波特蘭市政府的禁白天露營法例實施後，大部份露宿者似乎都選擇離開行人路和公園。在庇護床位不足的情況下，他們可去那裡呢？原來有越來越多露宿者將帳篷改放到更危險的公路旁，例如在26公路或405公路旁，距離高速行走的汽車自由咫尺的距離。

州交通局表示，儘管已張貼告示和設置圍欄來阻止露宿者走近公路，但他們仍剪開圍欄內進紮營。

州交通局發言人漢密爾頓表示：“我們看到有越來越多的露宿者在高速公路邊旁，高低不平的地面架起帳篷，他們實在是將自己置於危險之中。”

一名將帳篷移到405公路橋底的露宿者阿蘭娜表示，自從禁白天露營法例實施後，很多人都崩潰了，覺得自己沒有其他地方可去，不知該去哪裡，也不知道該做些什麼。

波特蘭市政府已準備在月底開放第一個臨時庇護所，而政府也承認目前是沒有能力為所有露宿者提足夠的庇護床位。

阿蘭娜指出，每個露宿者都有自己要流浪街頭的原因。她自己則因收入有限而無能力租房住。她希望政府不要只說不能在那些地方紮營，而是“告訴我可以去的地方”，特別是在目前床位不足的情況下。

有媒體將情況報告給市政府並問他們的意見時，發言人表示，法例尚未正式執法，但強調政府已在去年簽發了緊急聲明，禁止在高速走廊沿線露營。