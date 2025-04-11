震驚!華盛頓縣母子四人家中離奇死亡!脖子上纏有繩索!

（本報綜述）華盛頓縣科尼利厄斯（Cornelius）一處房屋內，一名37歲的母親與三名年幼子女被發現陳屍家中，死因撲朔迷離。警方尚未公布案情細節，但事件已震驚整個社區。

案發地點位於北15大道（North 15th Avenue）300號街區一處住宅。根據調度記錄，一名男子報警稱發現黎紅芳（音譯自Hong Phuong Le）及其三名子女——7歲的譚天·譚姆（音譯自Thanh Tien Dam）、5歲的夏恩·譚姆（音譯自Ha Ngan Dam）和2歲的維娜·邁·譚姆（音譯自Viena Mai Dam）。從四位死者的姓名來看，可能為越南裔。

警方調度記錄顯示，該男子報警時指出，他發現黎紅芳與三個孩子脖子上都纏有繩索，他一遍報警一遍將繩索割斷、把他們放下來。

警方表示，遺體是在住宅旁一座相連建築物內被發現。雖尚未公布死因或是否涉及他殺。華盛頓縣警長辦公室的暴力犯罪組（Violent Crimes Unit）正介入調查。

事發隔日，現場的警戒線已被撤除，鄰近的科尼利厄斯小學（Cornelius Elementary School）也如常開課。兩名年長孩子生前皆就讀於該校。當地學區（Forest Grove S.D.）發言人表示：「我們的學生正在經歷許多情緒，需要學校提供支持與穩定。」

科尼利厄斯是一座約1.2萬人的小鎮，位於Hillsboro與Forest Grove之間。居民對這起家庭悲劇感到震驚與不安。

「這個鎮非常安靜，從沒想過會發生這樣的事，」75歲居民特蕾莎·波圖蓋茲（Teresa Portuguez）說。

鄰居們形容這家人生活低調，三名孩子活潑可愛，但父母因語言障礙與人互動不多。鄰居凱西·丹尼斯透露，該住宅幾個月前曾發生火災，一家人因此暫時搬離，最近才搬回，且屋內仍無水電等基本設施，門上方也留有火災留下的黑色煙痕。

「那屋裡應該很難住人，環境非常差，」丹尼斯說，「但他們還是維持著孩子每天上學放學的生活節奏，看起來一切如常。」

目前此案仍在調查中，警方呼籲外界耐心等待進一步結果。

如您或親友面臨情緒困擾，請撥打988危機與自殺防治專線，該熱線全年無休、全天候提供電話與簡訊支援服務。