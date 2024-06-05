電力公司向2020年致命野火受災戶賠償1.78億元

(綜合報道)近日，太平洋公司(PacifiCorp)旗下「太平洋電力公司」(Pacific Power)針對2020年俄勒岡州大規模野火造成的慘重災情，同意支付近1億8000萬元與400位受災戶達成和解協議。

據報導，歷經一年多的纏訟，被告太平洋電力公司3日證實雙方達成1億7800萬元和解協議，作為2020年致命野火損失的賠償金。

報導指出，403名原告多數都是俄勒岡州中部海岸迴聲山(Echo Mountain)野火受災戶，另外部分原告則是首府撒冷(Salem)東部桑蒂亞姆火災(Santiam Fire)受災戶。

原告律師麥考伊(George McCoy)表示：「我們認為這是讓原告們可以從慘重災情重新出發的最好方法，我們認為(和解金)將使他們有能力立即展開重建。」

根據報導，2020年5月俄勒岡發生大規模野火，當時太平洋電力公司輕忽大意，不顧消防單位警告，未能及時切斷60萬用戶電源，導致火勢一發不可收拾，逾1875平方哩面積被夷為平地，數千棟房屋被大火吞噬並造成9人死亡，是俄勒岡有史以來災情最慘重的自然災害之一。

因此災後太平洋電力公司接獲多達1500起賠償訴訟，包括上個月有數十家釀酒廠與葡萄園提告求償逾1億元。

去年6月間，俄勒岡州陪審團裁定太平洋電力公司確實存有疏忽與故意行為，應支付懲罰性等多項損害賠償，而且裁決也適用於2500棟房屋屋主提出的損害求償，預估太平洋電力公司最終支付的賠償金額可能高達數十億元。