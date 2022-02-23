雅培3款奶粉受汙染 １嬰兒死亡 廠商緊急召回



在導致1名嬰兒死亡後，奶粉生產商雅培主動召回三種嬰兒配方奶粉產品。聯邦食品暨藥物管理局（FDA）17日已發出警告，要求父母不要餵食嬰兒這三種配方，並至這些奶粉已經在全國各地，甚至已出口到其他國家銷售。

召回的包括在密西根州工廠生產的心美力（Similac）、Alimentum和EleCare三款奶粉的系列產品。

要確定您的產品是否受召回影響，民眾須檢查容器底部的編號。如數字編號是 22 到 37 開頭，並包含 K8、SH 或 Z2「K8、SH、Z2」等字樣，或者到期日為 2022 年 4 月 1 日或更晚，符合以上三個條件則應將其丟棄。

雅培建立了一個網頁，https://www.similacrecall.com/us/en/home.html， 可以檢查您的產品批號是否包含在召回中。消費者可以在官網相關資訊頁上獲取有關如何獲得退款或更換的更多資訊。

雅培沒有透露有說有多少奶粉有問題，但該公司是全國最大的嬰兒奶粉製造商之一，其產品心美力更是美國乃至全世界最暢銷的奶粉品牌之一。

FDA表示，目前明尼蘇達、俄亥俄、德州等三州報告四宗疑似食用這些奶粉而染病的嬰兒，其中一名嬰兒已經死亡；四名嬰兒中，一名感染沙門氏菌，另外三名感染阪崎腸桿菌，此病菌甚為罕見，但是會造成多種嚴重併發症，威脅性甚高。

FDA表示，目前正與發生病例的相關州政府及聯邦機構合作調查此事，也正在調查位於史特吉斯、發現阪崎腸桿菌的工廠。目前FDA已在該廠房內發現可能有問題的產線，並指該廠房過去就有發生奶粉遭到細菌汙染的紀錄。

FDA副局長雅納斯表示，FDA正在努力就相關病例報告與各方合作調查，並承諾會盡速解決產品安全問題。

雅培則在新聞稿上說，公司珍惜父母對其產品品質的信任，承諾將盡一切所能解決問題，以維繫這樣的信任關係。