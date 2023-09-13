“關鍵成分”被證無效，多款常用感冒藥可能要下架

（綜合報導）據FDA的顧問小組表示，市面上有多款非處方感冒藥和抗過敏藥中的關鍵成分“苯腎上腺素phenylephrine”對消除鼻塞是不起作用的。此次的結論預計會對藥品市場產生影響，因為大多數消費者喜歡的都是藥片而不是鼻腔噴霧。

苯腎上腺素是一種有近百年歷史的藥物成分，通常被認為可以通過減少鼻腔血管的腫脹來緩解鼻塞，多存在於Sudafed PE、Vicks Nyquil Sinex Nighttime Sinus Relief、Benadryl Allergy Plus Congestion過敏藥和泰諾Tylenol等藥物中。

然而，該小組依據FDA的研究結果發現，當口服苯腎上腺素時，只有非常少量的藥物能達到鼻腔去發揮作用。這也就是說，這種藥物在口服形式上的效果並不理想。

FDA目前面臨的問題是，是否應該取消苯腎上腺素公認安全有效的“OTC”稱號。如果取消，含有該成分的藥物可能要從市場上撤回，或是製藥公司可能需要研發新的配方。

該小組發言人還表示，苯腎上腺素可能還導致一些副作用，比如頭痛、失眠、神經緊張，隨著藥的劑量增加，還可能導致血壓升高。