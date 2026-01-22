開槍射傷兩波特蘭警員 危險嫌犯仍然在逃

（本報綜述）波特蘭東北區1月19日晚發生嚴重警匪槍擊事件，兩名隸屬波特蘭警察局的警員在執勤時遭嫌犯開槍擊中受傷。警方表示，其中一名警員已於事後出院，另一名截至20日下午仍在住院治療，傷勢穩定，無生命危險。截至1月21日，嫌犯目前仍在逃。

警方於20日下午舉行記者會說明案情。事件發生在19日晚8時21分，警方接獲報案，指東北區有人持刀威脅報案人。兩名警員奉命前往處理時，並未掌握嫌犯可能持有槍械的任何資訊。隨後，警員在東北Clackamas街、介於16街與17街之間發現嫌犯。嫌犯幾乎在與警員接觸的第一時間即開槍射擊，隨後徒步逃離現場。警方指出，一名警員身中兩槍，另一名警員中彈一次，兩人均由救護車送往醫院救治，情況穩定案發後，警方立即封鎖包括東北Broadway與24街在內的多條道路，並在Lloyd Center一帶展開大規模搜捕行動。

警方描述，嫌犯為30多歲白人男性，留有鬍鬚，頭戴黑色棒球帽，身穿黑色外套與灰色連帽衫。警方表示，目前尚無跡象顯示嫌犯會立即對公眾構成威脅，但推測其仍持有槍械，呼籲民眾保持警覺。警方同時呼籲，若民眾掌握任何相關線索，可透過電郵 *protected email* ，或致電503-823-0479提供資訊。此外，警方也請住在東北15街至19街、Broadway至Multnomah街一帶、設有門鈴攝影機的住戶，提供19日晚7時至20日清晨7時之間的影像畫面協助調查。

多名當地居民回憶事發當晚情況。住在東北Multnomah街的居民埃爾馬表示，警方當晚大批進駐社區，直升機與無人機在空中盤旋，讓人感到相當不安。他說，自己來自德國，從未經歷過類似情況，「那種感覺非常可怕，會忍不住擔心嫌犯是否會闖入自家庭院。」

居住在東北19街與Clackamas街附近、在當地住了41年的居民保羅·佩蒂洛（Paul Petillo）則表示，20日凌晨3時被家中警報系統驚醒，發現多名全副武裝的警員與警犬正在自家庭院搜尋。儘管嫌犯仍未落網，他仍表示對社區安全保持信心。

警方指出，波特蘭警員在執勤期間遭槍擊事件極為罕見。上一次警員在執勤中中彈受傷發生於2021年8月27日。副警長約維克表示，此次事件中「子彈只差一點點，後果可能完全不同」，對未造成更嚴重傷亡感到慶幸。波特蘭市長基思·威爾遜亦在記者會上表示，此案再次提醒外界警務工作的高度風險，並感謝警員日常守護社區的付出。