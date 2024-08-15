開學在即 俄勒岡州麻疹大爆發 這樣做才能保護您的孩子！

(本報綜述)俄勒岡州衛生官員8月8日週四發布消息稱，威拉米特谷地區的麻疹疫情已經蔓延至三個縣，感染人數增至25例，且所有患者均未接種疫苗。

此次疫情爆發始於兩個月前，最初由一名未接種疫苗的成年人在馬里恩縣（Marion）感染，隨後傳染給同一家庭中的一名未接種疫苗的兒童。截至目前，馬里恩縣報告的病例數量達到16例，克拉克馬斯縣（Clackamas）8例，麥魯瑪縣（Multnomah ）1例。

據俄勒岡州衛生局醫療主任保羅·謝斯拉克博士介紹，此次疫情是自2019年以來該州最大的麻疹疫情。在2019年，該州曾報告了28例麻疹病例。

麻疹是一種高度傳染性的病毒，通過空氣傳播，且可在感染者離開後的兩小時內仍然存在於空氣中。人們在出現皮疹的四天前至四天後均具傳染性，因此在病患尚未意識到自己感染麻疹時，便可能已經將病毒傳播給他人。麻疹的症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕和紅眼，通常隨後會出現從臉部開始並擴散至全身的皮疹。這些症狀通常在暴露於感染後7至21天內出現。

衛生官員提醒，麻疹對未接種疫苗的人群、孕婦、1歲以下的嬰兒以及免疫系統較弱的人群構成了最大威脅。據疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，在麻疹疫苗問世前，美國每年平均有400至500人死於麻疹。自2000年經過三十年的疫苗接種努力，美國已經宣佈消滅該病毒。根據CDC數據，1994年至2023年間出生的兒童中，通過常規兒童疫苗接種，已經預防了約5億例疾病、3200萬例住院治療以及112.9萬例死亡。

然而，隨著近年來疫苗接種率的下降，俄勒岡州的麻疹疫情再度抬頭。上學年，該州的非醫學疫苗豁免率在全美排名第二，約9%的幼兒園兒童獲得了非醫學豁免，不需接種麻疹-腮腺炎-風疹（MMR）疫苗。衛生官員擔心，這種豁免率的上升威脅到了該州的群體免疫，進一步增加了麻疹疫情擴散的風險。

克拉克馬斯縣的衛生官員薩拉·普雷森特博士表示，大量未接種疫苗的人群可能使整個社區面臨更大的風險。她強調，麻疹不僅僅是輕微的皮疹，它還可能引發嚴重的併發症。

根據2024年美國疾控中心的最新數據，美國共報告了211例麻疹病例年齡分佈如下：

40%為5歲以下兒童（84例）；

28%為5至19歲的青少年（60例）；

32%為20歲及以上的成年人（67例）。

在這些病例中，

87%的患者未接種疫苗或接種狀況不明；

9%接種了一劑MMR疫苗；

5%接種了兩劑MMR疫苗。

由以上數據可見，接種MMR疫苗，是保護您的孩子和家人免受麻疹威脅的最好方法！衛生官員呼籲家長為未接種疫苗的孩子儘快安排接種，以減少疫情進一步蔓延的風險。