錯版1美元紙鈔或價值15萬美元 快翻錢包！

(本報綜述)近日，金融理財網站WealthyNickel.com網站披露了一項驚人的發現：美國製幣局2014年和2016年印製的部分紙幣存在罕見錯版，導致部分序號完全相同的紙幣可能價值高達15萬美元。這項消息引發了收藏界的熱議和關注。

據報道，制幣局共印製了640萬張出現此錯版的紙幣，其中第一批由紐約聯邦儲備銀行發行，第二批則是在華盛頓特區發行的。這些錯版紙幣帶有一些獨有的特徵：

喬治·華盛頓照片最右邊應該印有「Series 2013」；

紙鈔的序號上方有一個「B」聯邦儲備印章，位於華盛頓肖像的右側；

序號以星號(★)結尾，介於B00000001★- B00250000★或B03200001★- B0960000★之間。

根據WealthyNickel網站建議，如果您發現手中有符合上述特徵的紙幣，可以進一步檢查錢包，尋找是否還有與之相同序號的另一張紙幣。目前，已經發現了9對序號相符的紙幣，但據稱仍有數百萬張在流通中。

美國錢幣協會解釋道，這些罕見的錯版紙幣之所以價值不菲，是因為錯版現象極為罕見，使得這些紙幣在收藏家中具有極高的收藏價值。根據不同的情況，兩張序號相同的紙幣可能售價在2萬至15萬美元之間。