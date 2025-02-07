金蛇狂舞慶豐年 2025波特蘭蛇年新春會圓滿落幕

（本報訊）2025年2月1日星期六，由波特蘭新聞、波特蘭文藝中心和俄勒岡中華會館聯合主辦的「金蛇狂舞慶豐年」蛇年新春會在俄勒岡州會議中心A展廳隆重舉行。本次活動吸引了數千名觀眾到場，體驗豐富的中國文化和熱鬧的節日氛圍。

活動中，波特蘭新聞代表許張淑儀女士在致辭中，熱烈歡迎到場的市民和嘉賓，感謝各界對新春會的長期支持。中華會館會長廖懷澤先生也在講話中感謝表演團隊和觀眾們，並向大家致以新年的祝福。

波特蘭市長基思·威爾遜（Keith Wilson）親臨現場，他在致辭中説到，「中國新年…是我們共同慶祝華人社區豐富的文化遺產、加強城市內部聯繫的絕佳機會。我期待與大家同聚…感受蛇年新年將帶給我們的團結精神。」

麥魯瑪縣委員茱莉亞·布林-愛德華茲（Julia Ann Brim-Edwards）、波特蘭都會區議員黃大綱（Duncan Hwang）以及波特蘭市議員丹·萊恩（Dan Ryan）等多位政府官員和社區代表也親臨現場，向觀眾致以新春祝福。

現場表演從11點開始，演出以馬丁路德金小學中文班的合唱拉開序幕，接下來是粵聲社的音樂表演和波特蘭婦女聯誼會的鼓樂隊演出。正午的開幕式由白蓮龍獅隊與嘉賓的點睛儀式及舞獅表演點燃全場氛圍。隨後，財神派紅包的環節引起熱烈反響，小朋友們排成長隊，上臺領取紅包，分享新年的喜氣。

下午的節目層層遞進，內容豐富多彩。歡樂舞蹈組的優雅舞蹈與文璐古箏工作室的悠揚琴聲相得益彰。今年特別新增的「漢服之星比賽」成為一大亮點，吸引了30多位選手參賽。參賽者們身著代表不同朝代的華美漢服，隨著歌手侯婷婷演唱的古風歌曲，依次登臺展示，讓現場氣氛熱烈非凡。竹林國際學校的孩子們和頂峰武術學院的初級學員帶來了充滿活力的舞蹈與武術表演；白蓮獅隊隨後奉上的高樁舞獅表演氣勢磅礴，博得滿堂喝彩；波特蘭婦女聯誼會的舞金龍首演，全女班的演出可以說是巾幗不讓鬚眉，充滿活力的演出展現龍的精氣神韻。而波特蘭中文學校扯鈴隊則以精湛的技藝令觀眾目不轉睛；壓軸的頂峰武術學院高級組和木蘭鼓隊表演更是精彩絕倫，為整場活動畫上了圓滿的句號。

本次新春會設有超過40個展位，涵蓋了波特蘭警察局、縣圖書館、TriMet公交公司等政府機構與公共服務機構；華人服務中心和中華會館等非盈利組織組織；Key Bank銀行等商家；以及最受歡迎的魚樂軒\紅茶館、有間燒烤和Mochinut 等美食攤位。

「金蛇狂舞慶豐年」蛇年新春會的贊助單位包括：鑽石贊助：TriMet 公司；銀贊助：Energy Trust of Oregon、Care Oregon；銅贊助：Dignity 、華人服務中心、順發超市、新洋食品公司；翡翠贊助：JHC Companies建築公司、LEEKA 建築設計規劃公司、Key Bank、Oregon Historical Society（俄勒岡歷史協會） 、APANO（亞太裔聯盟）、Metro（波特蘭都會局）、香港經濟貿易辦事處、駐西雅圖台北經濟文化辦事處。巴士贊助：砵崙海宴公所；漢服之星特別贊助：美國中融保險公司。義工午餐和大吉由鴻發超市贊助。

幸運大抽獎禮券贊助商家包括快樂小羊火鍋(Happy Lamb)、Bag O Crab、New Hing’s、麵點 (Noodle Point)、楊記燒臘麵家、新強記燒臘、好景燒臘、加豐雜貨、富康超市、T4珍珠奶茶、東京屋拉麵、魚樂軒、紅茶館、三寶參茸、燕子樓、利民麵包、五味館、天虹餐館、天華餐館、寶華餐館、金馬餐館、嫣茶、富記雜貨、祥發超市、香港經濟貿易辦事處等。