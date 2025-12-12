金橋保險理財辦公室盛大開幕 為波市華人家庭創重建財務新未來

（本報訊）金橋保險理財（Golden Bridge Insurance & Finance）位於富康超市商場內的辦公室在周日（7日）上午隆重開幕。該公司邀來了多位本地社區領袖，來自外州的領導層以及白蓮舞獅隊到來出席開幕儀式。

在兩隻朝氣勃勃的的祥獅帶動下，現場氣氛熱烈溫馨，吸引了不少顧客駐足圍觀。隨後金橋更準備了豐富的食物，招待嘉賓朋友們。

典禮上，金橋正式宣布與 NS 聯邦建立戰略合作夥伴關係，未來將攜手推動更專業、更全面的家庭財務與成長支持服務，為波特蘭華人社區帶來新的資源與力量。

開幕典禮結束後，金橋舉辦了以 “家庭財稅優化與財富增長” 為主題的深度講座活動，現場座無虛席，反響熱烈。

講座圍繞著 家庭財務安全、稅務策略、事業成長機會、財富傳承佈局 等熱門議題展開，為在場家庭提供了清晰的方向與實用的規劃框架。參與者紛紛表示收穫豐富，對未來的財務路徑與家庭發展更有信心。

金橋表示，隨著與 NS 聯邦戰略合作的展開，雙方將以更專業的服務、更系統的資源以及更具未來感的方案，為波特蘭華人社區打造一個 “更安心、更穩健、更有希望” 的成長環境。

