野生浣熊出沒造成致命傷害

（本報綜述）波特蘭西北區發現有野生浣熊出沒，並襲擊居民。目前，該區已有提示牌，警告人們不要靠近。西北部的居民稱，他們已就這情況報警，然而警方卻稱，他們無能為力，無法提供幫忙。

根據居民喬丹巴布爾所言，起碼有兩個人、三條狗（包括她自己的狗）遭到襲擊。她的愛犬在遭到浣熊襲擊後，大腿被貫穿，耳朵被撕下。幾週之後，巴布爾在和丈夫散步的時候，又聽到一名女子和她的寵物狗在尖叫，原來浣熊正在襲擊這隻狗。據醫院所說，該名女子是這週第二宗因浣熊襲擊而入院診治的人了。

附近居民因此已貼上了標牌，警告人們要提防野生浣熊。我們聯繫了各方組織，想要通過權威組織來解決此事。然而，在歷經各種波折後，官方的回應仍然是：抱歉，我們無法給予幫助。巴布爾稱，無論是麥魯瑪縣的動物援助中心，還是波特蘭警局，都不願意給予任何幫助。

至於“魚類和野生動物部（ODFW）”則表示，他們會在必要時，為動物注射安樂死藥劑，但是不會抓捕動物的。ODFW說，他們不能將浣熊遷徙，因為這會傳播野生襲擊與病毒，而且強制性遷徙同樣會導致種族數量降低。

巴布爾對此表示失望，她覺得如今的政府根本沒有給予居民幫助。已經有不少人受傷了，但政府卻不準備提供任何防止意外再發生的方案。

最後，巴布爾放棄找政府機構幫忙，轉而去聯繫私人機構。她找了一家公司，並設立了小型陷阱，抓捕這些浣熊。

ODFW稱，在市內，浣熊會偶爾襲擊人類與狗類，這很正常。浣熊在產下新崽的時候，攻擊性會變強。浣熊會在夜間出行得更加頻繁，因為需要捕食。該組織建議，為了避免與浣熊產生衝突，最好不要在夜間出行，也不要在夜間遛狗。

同時，如果減少鄰里間的廚餘垃圾，或許能夠讓浣熊的數量減少。