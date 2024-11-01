野火災害損失慘重 州長科特克向拜登求援

(本報綜述)俄勒岡州長蒂娜·科特克近日請求美國總統喬·拜登宣佈該州為聯邦重大野火災害區。2024年，俄勒岡創紀錄的野火季燒毀了190萬英畝土地，對民眾生活造成嚴重影響。如果該申請獲得批准，本州的Jefferson縣等地將有望獲得聯邦資金援助。

俄勒岡州國會代表團也聯名支持此請求，稱本年度的野火季充斥著「極端的大火」，並要求拜登批准這一申請。

科特克在近期發佈的聲明中指出，這一聯邦災害宣告將有助於為受災社區提供聯邦緊急事務管理署（FEMA）的資源。這一申請涉及俄勒岡州的Gilliam、Grant、Jefferson等六個縣。科特克指出，這些地區遭受了「電線杆和電線的重大損壞，導致停電、通訊和互聯網中斷；交通和緊急響應受到干擾；並且對需要大規模庇護的醫療脆弱人群、老年人及孤立無電的人員造成了極大需求。」

據報導，今年以來，至少42所住宅及132座其他建築物在野火中被毀，關鍵的基礎設施和服務受到嚴重破壞。科特克還指出，俄勒岡東部的牧場主失去了關鍵的牲畜資源，這可能帶來長期的經濟影響。

此外，一名空中加油機飛行員在撲救火災時不幸喪生。73歲的詹姆斯·麥克斯韋於7月25日在伯恩斯北部參與撲滅Falls Fire附近的Parasol Fire時墜機身亡。

如果請求獲得聯邦批准，聯邦資金將涵蓋7月10日至9月7日期間的野火回應和恢復成本。科特克已於7月12日宣佈全州進入緊急狀態。她還要求拜登豁免俄勒岡州政府在應急工作中的財務分擔責任。

俄勒岡州的兩位參議員在聯名信中提到：「估計公共基礎設施的損害和成本超過6.5億美元，這一數字還不包括當地企業因火災造成的長期收入損失。」

據科特克的辦公室稱，通常聯邦政府會在申請提交後的六週內回應重大災害宣告請求。