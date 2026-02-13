重磅改革：移民大庭敗訴後恐再難上訴 或被快速遣返

（綜合報道）美國移民體系正面臨一項影響深遠的重大調整。司法部計劃改革移民上訴程序，針對移民法庭敗訴後向移民上訴委員會（BIA）提出的上訴，推動「快速駁回」新機制。一旦實施，許多案件可能在短短15天內遭到自動駁回，最終驅逐令隨即生效，移民與海關執法局（ICE）即可依法啟動遣返程序。

依現行制度，移民在移民法庭（常備稱為「大庭」）敗訴後，仍可向BIA上訴。過去，上訴審理時間短則半年，長則數年，申請人通常可在此期間繼續更新工卡並合法工作。然而，BIA案件積壓情況日益嚴重，待審案件已超過20萬件。為加快處理速度，川普政府去年已將BIA上訴申請費用從110美元大幅提高至1010美元，如今再推動程序性改革，被外界形容為「不審、不聽、不解釋，直接駁回」。

根據司法部下屬移民審查執行辦公室（EOIR）提出的擬議規則，除非多數現任BIA委員投票同意進行實質審查，否則新提交的上訴案件將在15天內自動駁回。該規計劃於本週五刊登於《聯邦公報》，並在30天後正式生效。

需要注意的是，這項改革主要適用於新提交的上訴案件，目前已積壓的約20萬件舊案，原則上不在此次改革範圍內。司法部認為，即便增加人力與改善管理，BIA仍難以同時消化舊案並處理大量新增上訴，因此必須進行「結構性調整」。

按照聯邦移民法，一旦BIA駁回上訴，驅逐令即成為最終裁決，國土安全部（DHS）及ICE即可依法執行遣返。多名律師指出，實際情況是，ICE人員往往在移民法庭外等候，一旦上訴失敗，當事人離開法庭即可能被拘捕。

移民權利團體與律師界對此強烈反彈。紐約移民律師克雷格·雷勒斯指出，上訴費用暴漲10倍後，如今又可能在短時間內被快速駁回，等於「花了錢卻幾乎沒有實際機會」。在這種情況下，許多移民將被迫跳過BIA，直接向聯邦法院提起上訴，而聯邦法院的費用動輒超過600美元，恐使本就吃緊的司法體系承受更大壓力。前芝加哥助理首席移民法官詹妮弗·佩頓也批評，新制度進一步壓縮移民的上訴空間，讓許多人還沒來得及真正申訴，就迅速進入遣返程序。她認為，這樣的做法將削弱非公民原本就有限的正當法律保障。

分析人士指出，若該規則如期生效，未來移民在法庭敗訴後，上訴BIA的實際保護作用將大幅降低，對許多家庭而言，等同於在極短時間內面臨最終遣返的現實，其衝擊恐將在全美移民社群中持續發酵。