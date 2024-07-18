重慶十七門老火鍋盛大開業 邀您品嘗麻辣鮮香！

(本報訊)波特蘭的火鍋愛好者們有福了！位於波特蘭Bethany的重慶十七門老火鍋近日開業啦，為廣大食客帶來了麻辣鮮香的重慶火鍋體驗！

十七門重慶老火鍋以麻、辣、色、鮮、香而聞名。濃香的鍋底，新鮮的食材，讓每位食客都能在這裡體驗到重慶老火鍋的精髓。此外，重慶十七門老火鍋不僅集傳統火鍋之精華，更融合了現代創新元素，無論是酷愛麻辣的辣椒愛好者，還是偏好清淡口味的食客，都能在這裡找到滿意的選擇。

一鍋匯聚南北風味

重慶十七門老火鍋以其獨特的口味和精心調配的湯底而聞名，店內提供多種湯底供顧客選擇，滿足不同口味需求，重慶麻辣牛油鍋、老壇酸菜雞骨湯、冬陰功湯、鮮香番茄湯、養生菌菇湯、營養豬肚雞湯等多種湯底，鴛鴦鍋或四宮格任君搭配。

自助小料台

十七門老火鍋的自助小料台也堪稱一絕，提供20多種經典調料，創新調配，滿足不同口味的需求。無論您喜歡傳統的香油蒜蓉沾碟還是創新的海鮮火鍋醬，都能在這裡找到心儀的選擇。自助台還有涼拌豬耳朵、花生米、酸蘿蔔等各樣中式涼菜，還有道地重慶手工冰粉和椰奶西米露，無限量暢吃！

新派飲料和甜點

餐廳還提供豐富的飲品和甜點選擇，您可以享用到各類奶茶、果茶、冰沙以及特色雞尾酒和啤酒。清爽飲品搭配熱辣火鍋，完美平衡口感，帶來更佳的用餐體驗。

舒適的用餐環境

重慶十七門老火鍋不僅以其美味火鍋吸引食客，更以舒適的用餐環境為顧客提供了一個放鬆和享受美食的好地方。店內裝潢精緻，色調柔和，給人以溫馨的感覺。寬敞明亮的就餐區域讓顧客在享受美食的同時也能感受到舒適與放鬆。精心設計的自助醬料吧和井然有序的布局，使得每一位顧客都能輕鬆自如地享受用餐過程。無論是家庭聚會還是朋友小聚，這裡都是一個理想的選擇。

午餐特惠火鍋套餐

為滿足食客午餐時段的需求，十七門老火鍋也推出了午餐特惠火鍋套餐，每客僅需$23.99。套餐包括一個混合拼盤和一個肉類選擇，主食可選米飯或麵條，套餐還包括免費暢享的自助小料和沙拉台。

會員福利

為了回饋顧客，十七門老火鍋特別推出了會員積分計畫。註冊成為會員即可獲得100積分，每消費$1即可獲得1積分，累積100積分即可兌換$5的優惠券,還有豐富會員生日禮。新客到店，還有禮品相贈，先到先得！

營業時間：週一至週日11am – 10pm

聯絡電話：971-319-8888

地址：4744 NW Bethany Blvd, Suite B1, Portland

網址：https://www.seventeenhotpot.com/

歡迎廣大食客前來重慶十七門老火鍋，享香辣盛宴，品重慶風味！