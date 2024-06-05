酷熱來襲 俄勒岡居民今夏用电成本恐將再上新高

(本報綜述)最新預測表明，想要保持清涼，俄勒岡居民今年夏天的經濟負擔可能會達到十年來的最高水準。

根據全國能源援助主任協會（NEADA）和能源、貧窮和氣候中心（CEPC）的預測，從6月到9月，全國家庭冷凍的平均成本將達到719美元，比去年上漲了近8%。報告顯示，這將是冷凍成本首次超過700美元。

報告的作者指出，過去10年中夏日平均氣溫不斷上升，缺少經濟實惠且高效的夏季製冷設備，不斷上漲的電費，聯邦低收入家庭能源援助計劃的資金削減，都將加劇夏日居民用電成本的上漲。報告作者、NEADA執行董事馬克沃爾夫表示：「我們必須制定計劃，使低收入家庭能夠在極端夏日溫度下保持安全。根據報告預計，今年夏天，德州、俄克拉荷馬州、阿肯色州和路易斯安那州的製冷成本最高，從6月到9月的夏季電費平均可能達到858美元或更高。

6月4日週二，德州的部分地區已經經歷了極端高溫，最高氣溫已經超過華氏105度(40.6°C)。本週，也預計將有本季第一波熱浪襲擊加州、內華達州和亞利桑那州。根據國家氣象局週一晚些時候的說法，到週三，從加州東南部到亞利桑那州中部的大部分地區將迎來自去年9月以來最熱的天氣，從拉斯維加斯到菲尼克斯，每日的最高氣溫記錄都有可能被打破。NEADA和CEPC的報告顯示，這些地區今年夏天的平均冷氣成本可能接近700美元。

根據報告，俄勒岡州居民的夏日冷氣成本比去年增加或12%，將達到$693美元。